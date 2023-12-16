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新竹市長高虹安將率市府團隊 赴舊金山展開8天市政考察

記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安16日晚間將率團赴美國市政考察。圖為高虹安15日出席竹科43周年園慶致詞畫面。（記者葉信菉／攝影）
新竹市長高虹安16日晚間將率團赴美國市政考察。圖為高虹安15日出席竹科43周年園慶致詞畫面。（記者葉信菉／攝影）

新竹市長高虹安16日晚間將率領市政府團隊，飛往美國舊金山展開為期8天市政考察，預計拜會矽谷交通局、加州Sunnyvale市長Larry Klein以及姐妹市庫比蒂諾市長Shiela Mohan等人，並參訪舊金山市政府、舊金山雙語模範學校與NVIDIA總部等單位，目標借鏡國際科技產業與智慧交通經驗，打造專屬新竹市民的「安居科技城」。

繼今年9月4日至8日率市府團隊飛往日本考察參訪後，高虹安上任後第2次出國參訪，將率市府團隊自台灣時間12月16日至23日展開「美國市政考察」，據了解包括交通處長倪茂榮、產發處長許智堡、教育處長陳木金與民政處長施淑婷等人同行。

市府16日透過新聞稿指出，高虹安市長此行首日將率團體驗搭乘自駕計程車Waymo One，Waymo One採用自動駕駛技術，車輛可以自行完成行程，甚至能客製化變更應用程式設定，期許透過此次搭乘交流汲取車輛管理、智慧交通及自動駕駛等寶貴經驗，作為竹市未來推動自駕車的對策。

為落實「智慧治理、產業創新」市政願景，高虹安此行也將前往全球著名的科技重鎮美國加州矽谷，參訪先進半導體公司「NVIDIA總部」及新創加速器平台「Plug and Play Center」。而竹市是台灣的高科技重鎮，有著「台灣矽谷」的美名，市府團隊將針對產業創新、智慧治理面向交流，盼打造創新與智慧的嶄新科技城市。

市府表示，矽谷和竹市皆為科技產業聚落城市，交通方面也面臨相似瓶頸，包含交通壅塞與缺乏大眾運輸系統等問題，目前矽谷交通局正在進行「矽谷捷運線二期擴建計畫」，期望透過此次拜會共享大眾運輸政策推動經驗，作未來大新竹輕軌建設借鏡。

高虹安此行也會率團參訪舊金山雙語模範學校「John Muir Elementary School」，該校以中文沉浸式教學聞名，與竹市雙語教育有許多共通點，期許透過此次參訪，種下兩市在教育方面的合作契機，甚至建立姊妹校關係，讓竹市的孩子成為世界的孩子。

此外，新竹市與美國庫比蒂諾市締結姊妹市已邁入第17年，雙方在行政、教育、觀光等領域上互動相當熱絡，此行高虹安將拜會庫比蒂諾新上任市長Shiela Mohan，共促兩市友誼長存，也將拜會Sunnyvale市長Larry Klein，觀摩市政廳綠建築的推動成果，作為未來市府工程建設的借鏡。

矽谷 舊金山 自駕車

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