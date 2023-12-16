蔡英文否認大撒幣：還債8千億 藍委：債留近7兆

蔡英文總統15日到梧棲真武宮參拜、贈匾，受到鄉親熱情歡迎。（記者趙容萱／攝影）

總統蔡英文 昨天為黨籍立委候選人助選時表示，任內還債8000億元(台幣，下同，約255.5億美元)，明年還要還債1000多億元，「我花很多錢是事實，但我有本錢，我沒有債留子孫」，反駁在野黨批評他大撒幣的指控。財政學者表示，依據公共債務法規定，政府每年至少要把稅收的5%拿去還債，所以還債8000億元沒有了不起，只是依法還債而已。

蔡總統強調，2017年推動前瞻基礎建設時，在野黨全力杯葛，立法院24小時不斷電投票，國會過半通過預算 ，台灣的基礎建設才能提升，台灣全體競爭力是全世界第六名，如果沒有國會多數，無法通過前瞻預算，基礎建設就會停留在2016年。

蔡總統表示，剛上任時ＧＤＰ17.5兆元，今年達23兆，2015年稅收2.1兆，去年3.2兆，明年會更高；長照預算從50億元成長到今年600億元，明年編列800多億元，零到六歲幼兒預算明年編列1200億元，政府照顧長幼，讓年輕人減輕負擔拚未來。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，蔡總統對民眾話只講一半，民進黨 政府現債務實績數都說是約五兆八，但那是只看決算結果，事實上2024年到2026年都有編列特別預算，若把特別預算算入，加上原有債務總共會將近七兆，不僅債留子孫、還債留下任政府，除非民進黨現在不要這些預算，但說要撤掉預算，他們也不會願意。

蔡英文在台中助選時還強調自己沒有債留子孫，對此，台北商業大學教授黃耀輝認為，只要任內累積債務有增加，就是有債留子孫，更何況近年稅收都在超徵，債務竟然還會增加，實在說不過去。曾巨威也說，稅收超徵不是政績，應該檢討連續多年超徵原因。