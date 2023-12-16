棄保成藍綠勝選關鍵？柯文哲：70％台人不希望國民黨上台

民眾黨總統候選人到高雄大社造勢，與立委候選人曾尹儷一同與民眾合影。(記者宋原彰／攝影)

民眾黨總統候選人柯文哲 台北時間16日到高雄大社造勢，被問到選舉日逼近，外界掀起「棄保 效應」，柯的選票會被分給藍綠，柯回應「台灣已經出現真正的第三政治版塊」，就算棄保也不會棄乾淨，因為超過6成的台灣人希望政黨輪替，但更有7成的人不希望國民黨上台。

藍綠陣營近日在南部頻造勢，柯文哲被問民眾黨要如何加強南部選區，柯回應政治是一個說服的過程，他依舊會做好每天該做的事，如果時間允許的話，會多往南部跑；媒體問民調 顯示，若有「棄保效應」，柯的民調會分給藍營3%、綠營2%，恐成為藍綠成敗關鍵，柯回應兩邊數字差不多，代表棄保沒有意義，強調「台灣已經出現真正的第三政治版塊」，就算棄保也不會棄乾淨，二極選舉時才會出現棄保現象，但如今三方勢力已定。

曾以無黨籍參選台中市北屯區立委與議員的段體佩近日在北屯掛起看板，寫「阿北對不起！關鍵時刻—我投侯友宜」，蔡壁如也說「該選誰就選誰」，被外界解讀為暗示棄保；柯文哲回應，台灣有65％的民意希望政黨輪替，但有7成的人不希望國民黨上台，代表民眾都不支持藍綠陣營，凸顯出第三版塊的重要，「不信的話，再去做個民調看看」。