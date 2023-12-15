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賴清德是危險人物？趙少康：這一次投票選擇和平

記者陳秋雲／台中16日電
國民黨副總統候選人趙少康說，賴清德是危險人物，如果繼續執政，台海不安定、不確定。（記者黃仲裕／攝影）
國民黨副總統候選人趙少康說，賴清德是危險人物，如果繼續執政，台海不安定、不確定。（記者黃仲裕／攝影）

台中立委第二選區是全國指標區之一，國民黨副總統侯選人趙少康台北時間16日為顏寬恒站台，他說，民進黨總統侯選人賴清德是「危險人物」，賴曾在立法院說自己是「台獨工作者」，還說「在任何職位都不會改變」。趙說，賴清德如繼續執政，台海兩岸充滿不安定與不確定，這次投票不是戰爭與和平的選擇，而是只能選擇和平，台灣才有前途。

趙少康說，賴清德在立法院自稱是台獨工作者 ，且強調在任何職位都不會改變，後來才加上「務實」兩字。如果賴清德就像辜寬敏一樣信仰台獨，那他也佩服與尊敬，畢竟每人有不同的想法很正常，但賴變來變去，帶來台海不安定、不確定，百姓就希望要確定不打仗，不戰爭。

趙少康說，執政黨一直騙人民不會打仗， 最好當然是沒有戰爭，但台海充滿不確定性，如不危險，那服兵役為何從4個月變1年，國防預算為何要從3000變6000億，國防特別預算5200億；如果不危險，為何要到處調查地下室當防空避難室，另美國歷任太平洋司令都說危險，台灣人民這次只能選擇和平。

趙少康說，民進黨執政8年，他問群眾現在兩岸關係好不好？台下大喊「不好！」現在跟大陸不溝通、不講話，這怎麼可以？他說自己會參選就是「因台灣很危險」，希望盡一己之力。

民進黨一直說不會戰爭，和平是很難得、很可貴的，任何台灣領導人都要想辦法創造和平，只有和平才有發展。美國總統拜登也不喜歡共產制度，但也要想辦法跟習近平溝通，不喜歡是一回事，但溝通是基本的。

趙少康說，明年1月13日投票，這張選票很重要，不是戰爭與和平的選擇，而是只能選擇和平。投給子孫、投給國家。

趙少康 賴清德 民進黨

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