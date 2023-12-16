我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

不服中選會裁定遭判緩刑不得參選 王家貞：選到底

記者吳淑玲、程遠述、王寓中／台南16日電
國民黨台南市第5選區立委參選人王家貞因被判緩刑，恐被撤銷參選資格，15日表示將選到底。(記者吳淑玲／攝影)
國民黨台南市第5選區立委參選人王家貞因被判緩刑，恐被撤銷參選資格，15日表示將選到底。(記者吳淑玲／攝影)

台南市第5選區立委參選人王家貞因助理費涉及偽造文書遭判緩刑，昨中選會以王家貞因犯「刑法第214條」之罪，被判處有期徒刑7月，緩刑兩年確定，2025年4月始緩刑期滿，依「公職人員選舉罷免法第26條第9款」規定，不得登記為候選人。王家貞表示將走法律程序，會再向行政法院聲請假處分，捍衛參選權益。

同選區尋求連任的民進黨立委林俊憲表示，這是法律問題，不是政治問題，尊重相關單位依法裁決，立法院修法期間也是各政黨的高度共識。

王家貞競選總部今仍成立，並舉辦「台南人起叛」大會，今午包括韓國瑜、謝龍介等人也將登場造勢。王家貞說，她會持續為「侯康配」及政黨票衝刺，因為面對不公義、貪汙腐敗的政權，只有奮力抵抗，才能認清及下架貪腐的民進黨。

王家貞表示，她一生清廉自持，始終堅持乾淨選舉、清白從政，卻被聲稱要排除黑、金、槍、毒、洗錢的新修選罷法無辜迫害。她要用自己不能參選的荒謬案例，為台灣基本人權及憲法基本尊嚴發聲。

國民黨昨表示，王家貞因緩刑執行期間公職人員選舉罷免法修法，而導致被中選會裁定不具參選資格，國民黨表達抗議，質疑中選會法律適用上有嚴重瑕疵，侵害該黨候選人參選權益，後續將全力支持王家貞對中選會所做出之違法行政處分提起訴願、訴訟等一系列救濟程序，甚至要求假執行，以捍衛人民的合法參選權益，確保符合法律規範之候選人不受政治因素侵害。

罷免 國民黨 民進黨

上一則

立院三讀 嚇阻黃牛最重罰50倍票價 可處3年刑

下一則

受刑人爭在監投票失敗 憲法法庭：不受理

延伸閱讀

台長照中心負責人覬覦7旬老翁財產 假結婚得手40多萬

台長照中心負責人覬覦7旬老翁財產 假結婚得手40多萬
台總統候選人電視政見發表會12月20日登場 共辦4場

台總統候選人電視政見發表會12月20日登場 共辦4場
蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會：符參選資格

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會：符參選資格
內政部：總統大選3組6人都符合國籍規定

內政部：總統大選3組6人都符合國籍規定

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44

超人氣

更多 >
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅