不服中選會裁定遭判緩刑不得參選 王家貞：選到底

國民黨台南市第5選區立委參選人王家貞因被判緩刑，恐被撤銷參選資格，15日表示將選到底。(記者吳淑玲／攝影)

台南市第5選區立委參選人王家貞因助理費涉及偽造文書遭判緩刑，昨中選會以王家貞因犯「刑法第214條」之罪，被判處有期徒刑7月，緩刑兩年確定，2025年4月始緩刑期滿，依「公職人員選舉罷免 法第26條第9款」規定，不得登記為候選人。王家貞表示將走法律程序，會再向行政法院聲請假處分，捍衛參選權益。

同選區尋求連任的民進黨 立委林俊憲表示，這是法律問題，不是政治問題，尊重相關單位依法裁決，立法院修法期間也是各政黨的高度共識。

王家貞競選總部今仍成立，並舉辦「台南人起叛」大會，今午包括韓國瑜、謝龍介等人也將登場造勢。王家貞說，她會持續為「侯康配」及政黨票衝刺，因為面對不公義、貪汙腐敗的政權，只有奮力抵抗，才能認清及下架貪腐的民進黨。

王家貞表示，她一生清廉自持，始終堅持乾淨選舉、清白從政，卻被聲稱要排除黑、金、槍、毒、洗錢的新修選罷法無辜迫害。她要用自己不能參選的荒謬案例，為台灣基本人權及憲法基本尊嚴發聲。

國民黨 昨表示，王家貞因緩刑執行期間公職人員選舉罷免法修法，而導致被中選會裁定不具參選資格，國民黨表達抗議，質疑中選會法律適用上有嚴重瑕疵，侵害該黨候選人參選權益，後續將全力支持王家貞對中選會所做出之違法行政處分提起訴願、訴訟等一系列救濟程序，甚至要求假執行，以捍衛人民的合法參選權益，確保符合法律規範之候選人不受政治因素侵害。