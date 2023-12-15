ETtoday民調／賴蕭領先侯康3.4個百分點 柯盈再下滑

左起賴清德、侯友宜、柯文哲。（本報資料照片）

ETtoday民調 雲今天公布最新民調結果，台灣2024年總統選戰，賴蕭配 支持度38.5%，侯康配 支持度35.1%，柯盈配支持度19.6%，前兩名的賴蕭配與侯康配支持度差距3.4個百分點，賴蕭配微幅領先。

相較同一民調機構上回調查（12月12日至13日），賴蕭配與侯康配兩組候選人的支持度變化皆不大，賴蕭配支持度由前次37.6%微幅提升0.9個百分點至本次38.5%;侯康配支持度由前次34.8%微幅提升0.3個百分點至本次35.1%，而柯盈配的支持度由前次21.3%下滑1.7個百分點至本次19.6%。

看好度方面，有45.5%民眾看好賴蕭配當選2024總統與副總統，32.8%看好侯康配，15.2%看好柯盈配。在喜好評價方面，調查結果顯示，民眾對賴蕭配的喜好度為36.9%、討厭度為38.4%；對侯康配的喜好度為31.9%、討厭度為40.6%；對柯盈配的喜好度為21.3%、討厭度為41.6%。

該份民調並非傳統的電話訪問民調，調查方法是以手機簡訊方式通知，進行封閉性網路問卷調查。抽樣設計以ETtoday 民調雲自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」，細分為戶籍地、性別、年 齡三維交叉多維分層。