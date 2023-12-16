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棄保若發酵 賴侯僅差2個百分點 中時民調：誤差範圍內

台灣新聞組／台北16日電
曾參選立委、議員拿高票的段體佩，在北屯街頭高掛「阿北對不起！我投侯友宜」看板。(記者陳秋雲／攝影)
曾參選立委、議員拿高票的段體佩，在北屯街頭高掛「阿北對不起！我投侯友宜」看板。(記者陳秋雲／攝影)

藍白棄保效應出現？台中市北屯區最近出現多面看板廣告，上面寫著「阿北對不起，關鍵時刻─我投侯友宜」，署名是「段體佩還活著」；民調也顯示，選戰最後關頭若發生棄保，柯盈將流失選票，侯康配支持度則增加，藍綠差距2個百分點，進入誤差範圍。

本報系聯合報報導，曾以無黨籍「小民」參選北屯區立委、議員的段體佩，近日在台中人口最多的北屯區高掛多面看板：「阿北對不起！關鍵時刻─我投侯友宜」；民眾黨立委候選人蔡壁如15日晚間參與電視台開講，有民眾提問，「會不會建議柯文哲棄保？」蔡壁如說，如果最後有6成、6成5的人希望政黨輪替，選票要想好，「用你的智慧，該投給誰就投給誰」，現場也爆出掌聲。

據台北中國時報報導，中時新聞網公布最新總統大選民調，民進黨賴蕭配以32.7％領先，國民黨侯康配則以29％居次，民眾黨柯盈配則19.7％第3。2024總統大選呈現三腳督，柯盈配民調持續低迷，民調顯示，選戰最後關頭若發生棄保，柯將流失7.3個百分點支持，侯康配支持度增到32.7％，賴蕭配為34.7％，藍綠差距2個百分點，進入誤差範圍，棄保效應恐成為決定勝負關鍵。

中時新聞網上月27日公布正副總統侯選人登記後的第一波民調，16日公布第二波調查，比較兩次民調，民進黨的賴蕭配支持率為32.7％，較上次增加4.4％；國民黨侯康配以29％居次，略升0.8％，雙方差距從上次僅差0.1個百分點，拉大到3.7個百分點。至於民眾黨柯盈配，從上次的24.3％跌至19.7％，與第二名的侯康配相差9.3個百分點，差距從上次的3.9個百分點，擴大至9.3個百分點。

此次民調也詢問受訪者，「如果您支持的那一組候選人當選機會不大，請問您會轉向支持哪一組候選人？」結果柯盈配慘遭棄保，不少支持者決定改變投票對象，支持度跌至12.4％，差距7.3個百分點。其中，侯康配受惠較多，支持度增加3.7個百分點，上升至32.7％，民進黨支持度也上升至34.7％，增加2個百分點。但藍綠差距也縮小至2個百分點，進入誤差範圍，選情緊繃。

另從交叉分析發現，上回「柯盈配」在39歲以下選民中擁有過半支持度，此次卻跌破50％；而「侯康配」在39歲以下的支持度仍是3組候選人中最弱，但在政策與副手趙少康的努力下，支持度已超過1成，看得出年輕人選票已漸有起色。

在政黨票支持度部分，國民黨以32.4％穩定領先民進黨的26.9％以及民眾黨的15.2％；區域立委部分，有29.5％受訪者要支持國民黨，也勝過民進黨25.3％以及民眾黨的7.0％。

民調 侯康配 棄保

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