傳統板塊優勢似現鬆動 侯踩進綠鐵票區 賴攻北台拔樁

民進黨總統候選人賴清德（右二）搶進桃竹苗客家大本營，17日回防台南本命區。(記者葉信菉／攝影)

總統大選決戰，北藍南綠的傳統板塊優勢似現鬆動，國民黨 總統候選人侯友宜以攻進民進黨 南部大本營為首要目標，連日車隊掃街，日前偕副手趙少康更深入台南視察光電種電亂象，直搗民進黨總統候選人賴清德 本命區，批賴把鄉親當選票提款機。賴清德衝刺選戰重心放在北台灣，到侯新北執政區拔樁，也鎖定桃竹苗客家票搶票，對侯形成威脅，明天將回防台南，要擦亮鐵票招牌。

侯友宜踩進民進黨鐵票區，積極搶攻南部選票，賴清德明天回防本命區，一整天都在台南，替黨籍立委候選人站台。賴清德昨晚到桃園造勢，被問台南本命區需不需要回防？賴表示，這次提名的立委候選人都相當優秀，台南選情很穩定。

民進黨南部輔選幹部表示，賴清德在南部優勢區選情是穩定領先，但至少有三大隱憂，仍不可掉以輕心；最直接的危機在於，黨內多數不看好賴清德這次在台南、高雄、屏東大票倉，能開出像蔡總統2020年大選時得票，南票回補力道不夠，是選情至今差距拉不開主因。

另一位主責台南的民進黨選務人士表示，國民黨全力進攻賴清德本命區，雖未造成致命威脅，但票開不出來的危機感已浮現。分析原因，光電、八八槍擊等弊案發酵，都是原因，但主要因素還是執政大環境不佳，相當程度讓綠營選情熱不起來。

賴清德明天結束台南輔選後將再到苗栗，重頭戲是信賴台灣苗栗後援總會成立大會，藍綠在客家大本營上演肉搏戰。國民黨在客家鄉親聚集的桃竹苗向來具有一定優勢，但優勢在消失，目前各方民調，侯康並未取得優勢。

藍營人士分析，一是柯文哲效應，出身新竹的柯有地緣優勢；二是選民結構年輕化，柯在年輕選票吸引力。雖侯康首場大造勢辦在苗栗，現場超過兩萬人的畫面震撼人心，但畢竟還是傳統動員，對年輕選民效果有限。

藍綠鏖戰，昔優勢選區各自出現鬆動危機，民眾黨總統候選人柯文哲曾主政的台北市，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹昨表示，柯民調在北市墊底。民眾黨北市立委候選人張其祿表示，民調未必與柯政績有直接關係，八年北市執政，也是包袱。民眾黨北市議員林珍羽則說，黃呂錦茹當然捍衛國民黨，「我們打的是全國仗，不是台北市首長之仗」。