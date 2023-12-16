新聞評論／政策遍地坑疤 賴清德無法躺著選

民進黨總統候選人賴清德儘管民調始終領先，但差距一直未能拉開。(本報資料照片)

作為現任副總統，又是民進黨 主席，賴清德 在擁有黨、政的全力支持下，為何選得這麼辛苦，是件令人好奇的事。儘管民調始終領先，但差距一直未能拉開；即使藍白合破局，加上蕭美琴的搭配，賴清德仍然無法「躺著選」，因為「侯康配」這組追兵不斷逼近。賴清德被視為台獨金孫、天選之人，何以無法獲得選民全心青睞，從這一路選來可以看出幾道軌跡。

主因之一，是受蔡英文 總統執政八年不得民心的拖累。民進黨去年的地方選舉大敗，就是一次民怨大爆發；延續至今，「政黨輪替」成為多數選民的願望。正因為期待「下架民進黨」的民眾高達五、六成，因此才有「藍白合」的契機；儘管藍白合作未能成局，但這股民怨仍未消散，致使賴清德的支持度遲遲無法回升至四成以上。即使最後賴清德當選總統，民眾不滿綠色執政的憤怒仍將繼續延繞，他的治理將嚴重受到挑戰。

主因之二，是他個人對小英路線的游移不定。四年前的大選，他在黨內初選公開挑戰蔡英文，顯對其領導方式相當不滿。如今，他卻須以繼承者和追隨者之姿概括承受蔡政府的政策，態度上便顯得瞻顧不前。例如，蔡英文的能源政策百孔千瘡，違逆世界把核能視為綠能及逐漸揚棄化石燃料的潮流，但賴清德卻被迫接手這個爛攤。再如，賴清德的兩岸路線較蔡英文激進，反中及主獨的傾向更強；卻因美國對他頗不放心而一再設法節制，迫使他必須改口澄清。在心中不一的情況下，賴清德必定對自己「務實台獨工作者」的定位遭到壓抑而鬱悶難消。

主因之三，是賴清德在理想與現實間的進退失據。作為執政者，賴清德在選舉中一味為政府政策辯護；多次在面對大學生提問時，其發言不僅無趣而且八股，讓年輕族群覺得他是在敷衍，而非在認真傾聽與交流。這原是賴清德必須背負的執政包袱，但撇開這點不談，賴清德性格拘謹，誠懇有餘而趣味及開放性不足，在在顯得缺乏魅力。正因如此，即使民進黨投入各種黨、政資源全力輔選，仍無法為他開拓更多票源。

主因之四，是賴清德標榜高道德標準，其行事作風卻與此悖離。最明顯的例子是，黨內人士因犯錯遭輿論批評，立即「被請辭」下台，乃至拔掉候選人資格。包括「選罷法」增列「排黑條款」禁止更生人參選，其實逾越憲法對人民參政權的保障，民進黨卻因賴清德的堅持而動員修法。這與他在台南市長任內拒赴議會備詢達兩百多天，如出一轍。相形之下，其萬里老家被檢舉違建且未曾繳納房屋稅，賴清德竟能硬拗數月不理不睬。這看在一般民眾眼裡，當然很難苟同，認為他「苛以責人，寬以待己」。他過去數十年經營的勤懇形象，恐怕因此毀於一旦。

上屆大選，蔡英文能輕鬆以高票當選，主要是藉香港「反送中」等國際氛圍成功營造「亡國感」，而吸收了大量年輕選票。但時移勢易，在俄烏及以哈戰爭的陰影下，美國政府已自顧不暇，不希望台海另啟戰端；在這種情況下，賴清德的台獨金孫招牌就變得礙眼。因此，即使賴清德改口「和平保台」，力圖隱藏其台獨金光，但他時不時仍會不經意冒出「抗中保台」的咒語。由此可見，他的掙扎和游移，多麼難以遮掩。

以目前情勢，賴清德即使當選總統，他的得票絕對不會好看。再加上民進黨奴性的立院黨團令人厭惡，明年恐怕難以過半，屆時賴清德將注定是個弱勢總統。面對政策遍地坑疤，看他怎麼辦？（節錄自聯合報社論）