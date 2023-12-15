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國民黨「南侯北趙」戰略 要阻斷賴蕭「南票北補」意圖

台灣新聞組／台北15日電
國民黨總統候選人侯友宜（車上前左）由立法院前院長王金平（車上前右）陪同，在高雄以車隊掃街拉票，支持者沿途歡迎。（記者劉學聖／攝影）
國民黨總統候選人侯友宜（車上前左）由立法院前院長王金平（車上前右）陪同，在高雄以車隊掃街拉票，支持者沿途歡迎。（記者劉學聖／攝影）

近來民調顯示民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴在雲嘉南、高屏澎取得優勢，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康則在北北基、花東離島持續領先。侯友宜、趙少康昨分進合擊，侯前進南台灣、趙鞏固北台灣，實踐侯康配成軍之初宣布的「南侯北趙」戰略。

南侯北趙衝刺選票，侯友宜強打政見牌，爭取中間選民。藍營輔選人士指出，過去國民黨是「北票南補」，但侯友宜是土生土長南部人，土親人也親，最後一個月，由侯友宜征戰南部，全力阻斷賴蕭「南票北補」意圖，要縮小藍綠在南部的差距。綜合近來民調，南台灣確為藍營亟需搶救之處，侯陣營重兵壓在南台灣，運用侯友宜一口流利台語優勢，拉近與南台選民距離。

侯友宜12月行程幾乎全在南部，且皆為藍營弱勢區，例如台南、高雄、屏東，透過大規模掃街爭取支持，也計畫透過長住南部，攻進綠營優勢區，鬆動綠營板塊，將民眾對「一黨獨大」的不滿凝聚起來，達成政黨輪替。

侯競總召集人曾銘宗證實，侯康配在雲嘉南、高屏皆落後賴蕭配，如何在最後一個月，縮短在南台灣與賴蕭配間的差距，讓賴蕭配的南票不足北補，將是能否促成政黨輪替的重要關鍵。

國民黨北市立委候選人徐巧芯說，藍綠民調顯示在誤差範圍內的三個百分點，約30至50萬票，台商跟海外華僑差不多30萬票，國民黨首席不分區立委候選人韓國瑜可扮演重要角色，吸引華僑回國投票；中間和年輕選民對蔣萬安及台中市長盧秀燕、不分區立委候選人柯志恩與謝龍介很有感，他們賣力助選也有助吸引中間與年輕選票。

民進黨選舉幹部指出，這一次大選的最後關頭仍會上演藍綠對決，賴清德必須在南高屏地區衝出高票才能「南票北補」。

另外，民進黨輔選幹部認為，趙少康代表「知識藍」，對北部選民的確有吸引力，民進黨在雙北、桃園及台中區域立委勢必要全力警戒「趙少康效應」。

侯友宜 國民黨 民進黨

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美麗島電子報民調 「侯康配」落後「賴蕭配」4個百分點

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