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副手衝票 趙少康喊話賴清德「你拆違建 我就辭中廣」

記者屈彥辰、陳熙文、林銘翰／台北15日電
國民黨副總統候選人趙少康14日到三峽市場拜票，並品嘗牛角麵包。（記者季相儒／攝影）
國民黨副總統候選人趙少康14日到三峽市場拜票，並品嘗牛角麵包。（記者季相儒／攝影）

大選主帥衝刺，藍綠白副手肩負衝票任務，卻各有包袱。國民黨候選人趙少康是媒體大亨，民進黨主攻他政媒雙棲，趙昨宣布，若賴清德要拆萬里老家違建，他就辭中廣董事長。民進黨副總統候選人蕭美琴參選讓不少「英粉」歸隊，但她是否回復中華民國國籍的「國籍門」爭議還在延燒。民眾黨副總統候選人吳欣盈堅持做自己，但嗆辣作風，也常招惹是非上身。

趙少康辯才無礙，再複雜的政見、議題，到了趙少康口中，立即化作賣菜阿婆都能聽懂的白話文，優異的傳播和溝通能力，是侯友宜民調支持度急起直追的關鍵原因，也讓對手忌憚。民進黨挑撥侯康，趙公開喊出「侯友宜是我老大」，破解民進黨的分化手法。

趙少康昨晚接受「館長」陳之漢專訪，再被問到是否辭去中廣董事長，趙直球對決民進黨總統候選人賴清德，他表示，「賴清德拆萬里違建，我就辭本不該辭的中廣董事長。」

侯康配對賴蕭配形成威脅，原本賴清德在年輕選票上難以拓票，蕭美琴加入後，有繼續實踐小英路線的象徵意義，不少「英粉」回歸，還有對賴清德台獨色彩不放心的支持者也放心，蕭對賴有加分作用。

蕭美琴昨接受外媒訪問，經濟學人以「蕭美琴是台灣的戰貓」介紹她。蕭美琴指出，「台灣就像貓一樣，可以溫暖可愛，但不要招惹。」她也主張，兩岸問題上維持現狀，避免不必要的挑釁，同時維護台灣主權與兩岸和平，是維護台灣地位最務實的辦法，也符合多數民意期待。

不過，也有民進黨立委私下表示，蕭美琴雖然已多次澄清國籍的問題，過去參選過立委，代表在國籍問題上亦已經過檢驗，但在野黨窮追猛打，目前尚未找到有效的方法來平息「國籍門」爭議，恐讓對手陣營繼續打迷糊仗。

民眾黨副總統候選人吳欣盈14日出席「健康投資 接軌國際」論壇。（記者邱德祥／攝影...
民眾黨副總統候選人吳欣盈14日出席「健康投資 接軌國際」論壇。（記者邱德祥／攝影）

民眾黨總統候選人柯文哲找吳欣盈當副手後，多數新聞是吳嗆辣回應媒體的爭議，吳欣盈勇於「做自己」，讓她幾次與媒體的互動成為焦點。才從聯合國氣候變遷大會返台的她，昨在立法院指出，這次COP28峰會台灣立委、官員連藍區都進不去，拿證件進去還被擋，「感覺對不起納稅人」。

對於吳欣盈大砲性格鮮明，柯文哲曾緩頰說，政治的應對進退是專業，完全不做自己又太世俗，要試著找到平衡點。不過，吳欣盈昨天這番直言不諱，又讓外交部疲於澄清。

民進黨 賴清德 趙少康

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