觀察站／總統大選副手搶鏡 對選情加分或扣分？

民進黨副總統候選人蕭美琴14日出席「蔡英文與台灣轉型八年」新書發表。（記者潘俊宏／攝影）

自從「藍白合」破局之後，總統大選至今仍苦無焦點，未能尋得三黨候選人交集的戰場，反倒是各黨副總統候選人被拱上檯面，成了新聞追逐的目標，甚至有蓋過總統候選人之勢。

國民黨總統候選人侯友宜比較不擅言詞，平時接受媒體訪問，為了怕不出錯，常常一個答案應付好幾個問題，或者回答內容了無新意，讓不少記者每每採訪都提不起勁，對年輕選民來說，更是難有共鳴。

而現在有了發言犀利的趙少康 當副手，不但吸引深藍支持者歸隊，侯友宜還可以樂當沉穩、內斂的領導人，讓趙少康暢所欲言，甚至言所不能言，創造選舉火花。

而趙少康充滿個人風格的應對模式也迎合年輕人的口味，例如趙少康日前受邀參加大學演講，被學生問及要不要辭去中廣董事長時，他一句「你愈逼我愈不會」，惹得在場學生哄堂大笑，雖然不見得得體，卻符合時下年輕人喜歡真小人勝過假政客的脾性。

民進黨 副總統候選人蕭美琴同樣也發揮到吸引年輕族群的功能，一來她的外交專業，和成功的駐美經驗，符合台灣社會現階段親美的主旋律，二來，蕭美琴過去對進步價值的支持，也迎合年輕人對民進黨的普遍期待。

而蕭美琴返台參選不久後即大張旗鼓舉行國際記者會，近來又連續接受國內外媒體專訪，民進黨基層私下都說，風頭要蓋過賴清德了。

然而，副手人選也不盡然全是加分，以民眾黨副總統候選人吳欣盈為例，其家族背景對總統候選人柯文哲 來說就是一大包袱，侵蝕了柯文哲原來清新、非傳統政治人物的形象。

而吳欣盈雖嘴上也不饒人，但與柯文哲調性相近，難以互補，近來在電視上大嗆記者，雖然讓死忠的民眾黨支持者聽得開心，卻未必贏得中間選民的青睞，在目前民眾黨民調處於下風的情況下，反倒有扣分之嫌。

不過總統大選，誰選總統才是焦點，無論副手多麼搶鏡，最後還是得回歸到總統候選人表現。現在，各黨副手雖有些喧賓奪主，甚至短期內影響選情波動，但距離大選愈來愈近，終究還是要回到總統候選人的交鋒上。