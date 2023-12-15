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美麗島電子報民調 「侯康配」落後「賴蕭配」4個百分點

記者歐陽良盈／台北15日電
美麗島電子報和ETtoday最新民調，民眾黨「柯盈配」都墊底。圖為民眾黨總統候選人柯文哲（左）14日在金門廟口開講，要把理念和政見講得更清楚。（記者蔡家蓁／攝影）
美麗島電子報和ETtoday最新民調，民眾黨「柯盈配」都墊底。圖為民眾黨總統候選人柯文哲（左）14日在金門廟口開講，要把理念和政見講得更清楚。（記者蔡家蓁／攝影）

美麗島電子報今天公布最新民調賴蕭配支持度35.7%，侯康配以31.7%居次，雙方差距4個百分點，較上回民調結果縮小1.7個百分點，柯盈配支持度為18.6%，持續墊底。

分析近期民調趨勢，賴蕭配支持度多在35%到40％之間徘徊，與侯康配維持在6個百分點內差距，柯盈配維持第三名。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。該次調查時間12月12日到14日，為追蹤民調第90波。

ETtoday昨公布最新民調，民進黨賴蕭配支持度37.6%，侯康配34.8%，柯盈配21.3%。賴蕭配微幅領先侯康配2.8個百分點。

這份民調進行時間為12月12日至13日，與ETtoday12月6日至7日民調結果相較，賴蕭配支持度由39.0%下滑1.4個百分點至本次37.6%；侯康配支持度由33.8%上升1.0個百分點至本次34.8%；柯盈配的支持度由18.1%上升3.2個百分點至本次21.3%。

民調指出，43.4%民眾看好賴蕭配當選，31.6%看好侯康配，17.5%看好柯盈配；民眾對賴蕭配的喜好度為37.4%、討厭度38.7%；對侯康配的喜好度31.4%、討厭度41.6%；對柯盈配的喜好度為23.0%、討厭度為44.5%。

民調指出，83.8%受訪者表示一定會去投票，其中，支持賴蕭配的有40.8%，支持侯康配的有37.1%，支持柯盈配的有19.7%。

民調 賴蕭配 侯康配

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