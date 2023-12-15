我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

南台陸戰開打 侯友宜車隊直搗高雄 賴清德安排屏東掃街

記者侯俐安、王勇超、丘釆薇、林縉明、劉宛琳／台北15日電
國民黨總統候選人侯友宜（右）14日在綠營票倉高雄市郊區城鎮車隊掃街拜票，民眾熱情支持。（記者劉學聖／攝影）
國民黨總統候選人侯友宜（右）14日在綠營票倉高雄市郊區城鎮車隊掃街拜票，民眾熱情支持。（記者劉學聖／攝影）

總統大選倒數一個月，國民黨總統候選人侯友宜強攻南台灣，連續兩天重兵集結高雄掃街。侯來勢洶洶，民進黨總統候選人賴清德嚴陣以待，投票前黃金周將從屏東出發掃街，再回防北部，對南部大票倉不敢掉以輕心。藍綠陸戰大拚場，民眾黨總統候選人柯文哲則靠年輕人擴散；藍綠白主帥分秒必爭拚選戰。

來源：聯合新聞網

侯友宜啟動19天全台車隊掃街，首站高雄出發馬拉松車隊橫掃八個行政區，象徵「八仙過海」，後援會總會長王金平陪同，展現團結氣勢。王金平表示，1月7日在高雄還要辦一場3萬人挺侯友宜造勢大會，原表態挺鴻海創辦人郭台銘的南投縣議長何勝豐，原則上已溝通好了，也預告彰化縣議長謝典霖12月25日會宣布支持侯友宜。

決戰衝刺，首站前進高雄深綠區，侯友宜自信滿滿地說，「人家都說南部綠到出汁，我看嘸影（不見得）」。拜票時，有鄉親從店裡跑出來對他比「ＯＫ」，有人在樓上對他喊「侯友宜ＯＫ！三號！」連美容院師傅也跑出來比手勢為他加油，讓他感受到南部鄉親的疼惜。

侯友宜昨天前進高雄大規模掃街，直搗民進黨大本營，今抵雲林繼續衝刺。賴清德昨與黨籍立委候選人何博文拜訪淡水第一信用合作社，理事主席麥勝剛、總經理劉啟超一同迎接，麥長期支持國民黨，引發拔樁聯想。

民進黨總統候選人賴清德（右三）14日拜會新北淡水一信理事主席麥勝剛（左二），外界...
民進黨總統候選人賴清德（右三）14日拜會新北淡水一信理事主席麥勝剛（左二），外界質疑拔樁。（中央社）

賴清德接下來將面對政見發表會、四天三夜環島及總統候選人辯論。據了解，對於在野黨可能猛攻的南部光電等議題，賴陣營已開始準備，周末行程也全排滿。

賴陣營已大致擬定最後的衝刺規畫，將以陸戰凝聚基本盤為主，再積極準備巷戰。選前之夜也暫定先回台南本命區造勢，再到新北市，民進黨內部認為頗有「決戰南台灣」的意味。

柯文哲陣營資源不足、缺乏地方組織經營，近期加強空戰，自製KPTV網路節目宣傳，密集接受專訪。廟口開講則由柯與不分區立委候選人黃國昌兵分兩路，要把理念跟政見講得更清楚，守住空戰優勢，並希望透過年輕人強化擴散效應，讓選票極大化，周六將在台南舉辦首場大造勢，一月起啟動全台掃街。

行政院長陳建仁昨在行政院會聽取「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉相關事宜」報告後表示，此次選舉投開票所數量高達1萬7795處，為歷年之最。

侯友宜 賴清德 民進黨

上一則

前親信：賴清德知情2010台南議長賄選 侯友宜：出來說清楚

下一則

副手衝票 趙少康喊話賴清德「你拆違建 我就辭中廣」

延伸閱讀

拚最後一哩路 藍綠南台陸戰開打

拚最後一哩路 藍綠南台陸戰開打
台總統選舉短兵相接 藍綠在美雜誌打筆仗

台總統選舉短兵相接 藍綠在美雜誌打筆仗
蕭美琴談蔡英文賴清德關係 「沒有死敵相處得非常好」

蕭美琴談蔡英文賴清德關係 「沒有死敵相處得非常好」
趙少康：侯康配落後賴蕭配約3個百分點 何來功高震主

趙少康：侯康配落後賴蕭配約3個百分點 何來功高震主

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
郭台銘陣營發言人黃士修。記者杜建重／攝影

王金平允盡力勸郭台銘挺藍 郭辦14字回應

2023-12-07 12:43
來自台灣的商學院教授張家禎。（取材自unlv.edu）

「那不是同學嗎？」內華達大學台灣教授身亡 昔日校友震驚

2023-12-08 00:04

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任