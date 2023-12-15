幫性侵犯討要國賠？賴清德競辦批抹黑 提告粉專

民進黨總統參選人賴清德。(本報資料照片)

臉書粉專「不禮貌鄉民團」發文稱，民進黨 總統參選人賴清德 曾幫性侵犯討國賠，賴清德競辦批評是惡意扭曲抹黑並提告。

本報系聯合報報導，國民黨 立委候選人林國春昨表示，當時警方被要求國賠台幣5000萬元(約158萬美元)，警分局長還被賴清德叫去立法院，他嚴厲譴責賴打擊基層警察士氣。

國民黨立委林為洲說，賴營告粉專，但該貼文「有任何一字是誹謗嗎？」該文也沒說是賴要求國賠，而是說是家屬，這有什麼好告。

民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，這些選舉期間爆料抹黑，惡意扭曲事實，絕不姑息。

台北中國時報報導，新北市新店區2008年11月發生一起性侵殺人案，協助徐志皓性侵殺害方姓少女的許姓少年，同年12月又和徐外出時，因徐志皓無照駕駛遇警攔查心虛衝撞員警，遭員警開槍制止時擊傷導致許半身癱瘓。時任民進黨立院幹事長賴清德陪同許姓家屬開記者會，指控警方用槍不當並要求國賠。但在半年後徐志皓、許姓少年涉性侵殺人案破案時，賴清德等三人頓成眾矢之的。

報導指出，法院判決書指出，就讀國中的方女與同校許姓少年及徐志皓到網咖遊玩，許又找來方女的鄧姓女同學後，一行人到新店徐的親友住處。由於徐志皓對方姓少女大起色心，先擊昏鄧女、藉故支開許姓少年，再擊昏方姓少女性侵得逞後，徐竟起意殺人滅口。

徐志皓2008年12月因無照偷開父親的車載許姓少年外出遭警攔查，竟心虛三度開車衝撞員警，遭員警自衛開槍制止，導致坐在副駕的許姓少年遭槍擊半身癱瘓，同月25日許姓少年家長在時任民進黨立院黨團幹事長賴清德陪同下開記者會，賴當時表示，「許下輩子可說整個都沒有了，都完蛋了，結果警察長官竟然為了護短，造成二手傷害。」徐志皓因犯殺人等罪遭最高法院判處無期徒刑確定。許姓少年家屬提出國賠197萬台幣(約6.2萬美元)，但最後被判敗訴確定。