前親信：賴清德知情2010台南議長賄選 侯友宜：出來說清楚

副總統賴清德(左)在台南市長任內，曾與前議長賴美惠(右)共同舉行記者會，呼籲當時賄選被判刑的議長李全教立刻辭職。(本報資料照片)

民進黨總統候選人賴清德 2015年擔任台南市長時，以議長李全教賄選為由不進議會232天，媒體報導賴清德的前親信王敏行，在時隔十多年後出面爆料，指賴清德其實是雙重標準的政治人物，他2010年受賴之命，引見參選議長的賴美惠認識前議長黃郁文，經黃郁文涉嫌向議員買票賄選，時任市長的賴清德都知情。台南檢調昨稱已收到相關檢舉，並分案調查。

國民黨 總統候選人侯友宜 說，賴清德很多事情到底是真的不知道，還是假的不知道？還是都當作不知道？應該站出來說清楚。

賴美惠回應，她已從政壇引退，且參政都是為地方福祉，總統大選快到了，希望能回歸外交、經濟、民生，而不是糾結在過往的恩怨情仇。

另一名關鍵人物前議長黃郁文因涉及和順寮農場開發工程弊案，一、二審時，他被依不違背職務收賄罪判刑20年，更一審改判14年，2019年3月間最高法院駁回上訴定讞。不過，黃郁文20年前因涉及安南區安中路土地道路徵收弊案，2014年被判刑4年，即棄保潛逃未到案執行，同年9月被台南地檢署發布通緝迄今。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，每次的台南市正副議長選舉，檢調單位都會立案調查，這樣的爆料顯然就是為了影響選舉的假爆料，賴美惠沒有涉及任何賄選。

此外，前議長賴美惠被控詐領234萬台幣(約7.4萬美元)助理費，檢方依利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實公文書罪將她、陳姓弟媳等5人起訴，台南地院昨審理，賴美惠等人均「認罪」。

侯友宜說，不只議長賄選案有人站出來說，學甲爐渣案、光電弊案這麼多，賴清德到現在都不願意面對，甚至都不說，「你一個要選總統的人，任內及之後發生這麼多事都不說清楚，真的是都沒聽到人民的聲音嗎？」他說，「你以為不說清楚就都不會有事情嗎？大家會放過你嗎？賴清德，站出來說清楚」。

另外，侯友宜稱自己是基層公務員出生的人要選總統，他從最基層一路爬到14職等最高的公務人員，再來選市長，總共經歷了15個職務，每天都和第一線的人民在一起搏感情，「人民最大、總統最小，未來做總統會用這個心情，和人民在一起」。侯還意有所指地說，「不是說當總統之後，很久一段時間都不講話，都躲起來，當作沒聽到，不能這樣」。