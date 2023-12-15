我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

教育政策座談 藍白出席 賴營獨缺席挨轟

記者李芯、丘采薇╱台北15日電
國教盟及全長聯於9月至今不斷聯絡協調，但賴清德競選總部於13日晚間才臨時通知不派代表出席。(本報資料照片)
國教盟及全長聯於9月至今不斷聯絡協調，但賴清德競選總部於13日晚間才臨時通知不派代表出席。(本報資料照片)

59個家長及教育團體昨舉辦教育政策座談，邀藍綠白3位總統候選人出席；民進黨賴清德前晚臨時通知不出席也未派員參加，讓教團錯愕。全教總昨也公布3陣營對少子化問題都未能提出具體做法，賴清德是3人中回覆最少且最保守者，缺乏整體制度面改革做法，方案多為提升補助金額與延續現行政策，令人遺憾。

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟等59個團體昨舉辦「2024總統候選人教育政策座談會」，民眾黨總統候選人柯文哲以視訊方式參加，國民黨總統候選人侯友宜除了派前教長吳清基代表出席，副總統候選人趙少康也拍影片說明教育政策，賴清德陣營缺席。

國教盟及全長聯表示，9月至今不斷聯絡各陣營，賴營直到前一天才臨時通知不派代表出席，顯示未將攸關孩子未來發展的教育政策、回應家長最關心的重大教育議題列為優先考量，令人錯愕、遺憾。

國教盟理事長王瀚陽表示，家長在乎品格教育、家庭教育。柯文哲表態贊成掛回「禮義廉恥」匾額；吳清基代表侯友宜表達看法表示，成長過程看到「禮義廉恥」匾額就會想想有沒有做到，支持掛回匾額。

針對雙語教育，柯表示台灣必須國際化，與其把學生送到國外，不如送外國學生進來，主張雙語教育。吳清基說，加強學生英語學習、給孩子帶得走的能力是對的方向，強化英語師資培育、讓學生參加英語社團、充實英語教材並配合外籍教師非常重要。

此外，全教總日前以「將少子化國安危機轉變成投資教育、投資國家未來契機」為題，詢問三陣營看法。全教總認為三陣營均未提具體做法，但對侯友宜針對四問題逐一回應表示肯定。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，主辦單位原邀賴於11月17日座談，賴營安排熟悉候選人教育政見的立委范雲前往，遭主辦單位以會員內部有意見為由片面臨時取消，再邀昨參加，但賴的競選行程已排定，無法配合而未答應邀約，不希望主辦單位用錯誤資訊誤導大眾。

賴清德 侯友宜 投資

上一則

遭控密會戰爭白手套 蕭美琴：烏龍

下一則

美麗島電子報民調 「侯康配」落後「賴蕭配」4個百分點

延伸閱讀

拚最後一哩路 藍綠南台陸戰開打

拚最後一哩路 藍綠南台陸戰開打
台總統選舉短兵相接 藍綠在美雜誌打筆仗

台總統選舉短兵相接 藍綠在美雜誌打筆仗
蕭美琴談蔡英文賴清德關係 「沒有死敵相處得非常好」

蕭美琴談蔡英文賴清德關係 「沒有死敵相處得非常好」
趙少康：侯康配落後賴蕭配約3個百分點 何來功高震主

趙少康：侯康配落後賴蕭配約3個百分點 何來功高震主

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
郭台銘陣營發言人黃士修。記者杜建重／攝影

王金平允盡力勸郭台銘挺藍 郭辦14字回應

2023-12-07 12:43
來自台灣的商學院教授張家禎。（取材自unlv.edu）

「那不是同學嗎？」內華達大學台灣教授身亡 昔日校友震驚

2023-12-08 00:04

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任