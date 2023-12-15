教育政策座談 藍白出席 賴營獨缺席挨轟

國教盟及全長聯於9月至今不斷聯絡協調，但賴清德競選總部於13日晚間才臨時通知不派代表出席。(本報資料照片)

59個家長及教育團體昨舉辦教育政策座談，邀藍綠白3位總統候選人出席；民進黨賴清德 前晚臨時通知不出席也未派員參加，讓教團錯愕。全教總昨也公布3陣營對少子化問題都未能提出具體做法，賴清德是3人中回覆最少且最保守者，缺乏整體制度面改革做法，方案多為提升補助金額與延續現行政策，令人遺憾。

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟等59個團體昨舉辦「2024總統候選人教育政策座談會」，民眾黨總統候選人柯文哲以視訊方式參加，國民黨總統候選人侯友宜 除了派前教長吳清基代表出席，副總統候選人趙少康也拍影片說明教育政策，賴清德陣營缺席。

國教盟及全長聯表示，9月至今不斷聯絡各陣營，賴營直到前一天才臨時通知不派代表出席，顯示未將攸關孩子未來發展的教育政策、回應家長最關心的重大教育議題列為優先考量，令人錯愕、遺憾。

國教盟理事長王瀚陽表示，家長在乎品格教育、家庭教育。柯文哲表態贊成掛回「禮義廉恥」匾額；吳清基代表侯友宜表達看法表示，成長過程看到「禮義廉恥」匾額就會想想有沒有做到，支持掛回匾額。

針對雙語教育，柯表示台灣必須國際化，與其把學生送到國外，不如送外國學生進來，主張雙語教育。吳清基說，加強學生英語學習、給孩子帶得走的能力是對的方向，強化英語師資培育、讓學生參加英語社團、充實英語教材並配合外籍教師非常重要。

此外，全教總日前以「將少子化國安危機轉變成投資 教育、投資國家未來契機」為題，詢問三陣營看法。全教總認為三陣營均未提具體做法，但對侯友宜針對四問題逐一回應表示肯定。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，主辦單位原邀賴於11月17日座談，賴營安排熟悉候選人教育政見的立委范雲前往，遭主辦單位以會員內部有意見為由片面臨時取消，再邀昨參加，但賴的競選行程已排定，無法配合而未答應邀約，不希望主辦單位用錯誤資訊誤導大眾。