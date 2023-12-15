新聞評論／文言文不是用背的 聽蔡政府滿朝荒唐言

立法院長游錫堃稱廉恥是君主政治的產物。(本報資料照片)

北一女教師區桂芝批評108課綱為「無恥課綱」，引起社會廣大回響，認為課程偏差造成國家教育力的流失。但蔡政府裝作聽不見社會各界意見，卻意圖以區桂芝曾赴港參加兩岸四地中華文化研習將她抹紅，更有人指控這是中共 介選。此次課綱爭議焦點，在於下一代失去汲取古文精義及文字典雅的機會；民進黨 卻將之簡化成「背文言文」沒用，說成是對岸認知作戰，完全扭曲了相關討論。

檢視蔡政府高層對課綱爭議的發言，各種突梯滑稽、光怪陸離的回應，讓人瞠目結舌。例如，針對顧炎武的《廉恥》一文遭刪，立法院長游錫堃竟稱，古文不是不好，但教育要與時俱進；「廉恥是君主政治的產物」，但現在是民主政治，有民主政治的價值觀。此話一出，社會譁然。廉恥是人的基本良知良能，也是人之所以為人所繫；但在游錫堃嘴裡，竟將之貶抑為「君主政治產物」。試問，難道民主時代的人就不需要廉恥？民主時代的官也不需要廉恥？

游錫堃身為國會議長及民進黨大老，在他心目中，廉恥竟只是「君主體制」下臣民服侍君主之道，與個人品格或良知無關；因此，現代人可以完全棄廉恥而不顧。這是多麼荒唐與無知的見解！以游錫堃的身分竟說出這樣的話來，也難怪民進黨上下近年貪汙濫權、勾結舞弊案件層出不窮，滿朝仍然「自我感覺良好」。包括陳水扁 利用總統職務斂財洗錢，還受包庇保外就醫；衛福部高官外遇不倫一件接一件，依然高升或安坐其位；對此，蔡總統也從不在乎民眾觀感，黨內也沒人為此感到慚愧或膽敢直諫。這些現象，不正反映了蔡政府內部的「廉恥匱乏症」？

換言之，是一群不以廉恥或品格教育為意的官員，用他們褊狹的意識形態訂出這樣的課綱，才會有「下效者」極力刪除古文，改用膚淺的課程來填餵我們的下一代。這樣失神的教育，要把台灣未來的主人翁帶向何方？

游錫堃的論調已很離譜，行政院副院長鄭文燦的見解與他半斤八兩，都搞錯重點。鄭文燦說，「品格教育不是靠背誦文言文」，重要的是孩子的公民素養要進步。其說法有幾個嚴重誤區：一、談到文言文，鄭文燦就只想到背誦，難道不知道文章的「內涵」才是重點，文字的精煉優美也是人文教育的一環。二、所謂「寓教於學」，念的是國文，學生卻透過其中典故學習到生而為人的價值及品格。不論會不會背誦，清廉知恥等品德都能深植於心。三、品格教育當然不是靠背誦，而是要靠身教與實踐；但鄭文燦從當官到論文抄襲，都作了負面示範。

同樣鬧了笑話的，是民進黨副總統候選人蕭美琴。她宣稱，在駐美期間，因為外交部公文不少，都以文言文書寫，所以她的「文言文進步不少」。把公文誤當「文言文」，顯與108課綱無關；但民進黨把「恐中症」放大到所有古文，顯然也已遠遠超過了限度。試想，中共1949年才執政，它豈承擔得了中國文化的所有重擔？且話說回來，「台灣最美的風景是人」那句讚語，不正是因為大陸搞文革時，台灣扮演了中華文化繼承者，而填補了那個文化和教養的空窗？

最新的政治笑話是：副總統候選人辯論要不要改用「英語」進行，因為有兩名候選人英語比國語流利。108課綱的問題若不受到重視，我們教出的下一代會有什麼國族認同，什麼道德價值觀，將越來越難逆料。文言文不是拿來背誦的，學生品格教育更不能靠政治人物的示範。