為何推內閣制？趙少康：因總統比皇帝爽 誰都管不了

國民黨副總統候選人趙少康赴政大演講，公開宣示當選後一年內沒推動內閣制，他就辭去副總統之位。今午接受藝人郭子乾專訪，趙少康說明為何推內閣制，他表示，當總統比皇帝還爽，古時候皇帝還有御史大夫，現在總統誰都管不了。（截圖自鄉民大學問YouTube直播）

國民黨 副總統候選人趙少康 13日晚赴政大演講，公開宣示當選後一年內沒推動內閣制，他就辭去副總統之位。今午接受藝人郭子乾專訪，趙少康說明，為何推內閣制，當總統比皇帝還爽，古時候皇帝還有御史大夫，現在總統誰都管不了。

趙少康說，他的宣示是如果沒有開始推動內閣制就辭副總統，沒有包括18歲公民權，但他也支持18歲公民權。內閣制是民眾黨總統候選人柯文哲政見，柯也認為要推動內閣制。民進黨 在黨外時，黨師李鴻禧也說要推內閣制，當選後都不推，當總統多爽，總統比皇帝還爽，古時候皇帝還有御史大夫，現在總統誰都管不了。

趙少康提到，美國總統每年還要一次到國會報告國情咨文，重要部會首長還要到國會聽證，台灣都不用，蔡英文總統745天不開記者會，全世界有這種事情？總統制太爽，一但當選，一人得道則雞犬升天，輸的人什麼都沒有。全世界總統制還算成功的只有美國，也被川普搞得一塌糊塗，民主穩定的國家大概都是內閣制，內閣制會讓台灣比較安定，少數聲音會被聽到，國會較多元。他再次強調，如果他當選就職，一年之內一定會推動內閣制，沒推動等於沒有做到答應的政見，他就辭職。

關於修憲改成內閣制的門檻高。趙少康表示，內閣制是他個人多年努力的方向，在野都希望內閣制，在朝都不希望內閣制，選上大權一把抓，6000個位子等著補，幹嘛改成內閣制。國民黨總統候選人侯友宜願意當選後實施內閣制，等於是把權力丟出來，如果民進黨、民眾黨都不反對，是有機會推動。

針對廢除國家通訊傳播委員會（NCC）政見，趙少康說，侯友宜的政見是要廢NCC，且要把52台還給中天。雖然法院判中天都贏，但還是沒有還。本來NCC是學美國聯邦通訊委員會（FCC），到台灣變質，美國FCC是各黨派都要平衡，我國NCC委員都是民進黨，不管NCC，黨產會、促轉會、中選會甚至大法官都是蔡英文一把抓，全世界沒有這樣的事情，這樣不公道，聽話就給錢、給好位子，不聽話就打壓。