美麗島民調：「柯盈配」年輕票源鬆動 轉藍或綠未明

總統大選最新民調，民進黨總統參選人賴清德(左)持續領先、國民黨總統參選人侯友宜（中）第二、民眾黨總統參選人柯文哲（右）仍墊底。（中央社）

2024年總統及立委選舉進入倒數，美麗島電子報昨天公布最新（第88波）民調 ，三組總統候選人支持度同步下滑，在中間選民轉趨觀望、不表態情況下，民進黨「賴蕭配 」支持度為34.7%，國民黨「侯康配 」以31.2%居次，雙方差距3.5個百分點，民眾黨「柯盈配」支持度為16.8%，持續墊底。民眾黨副總統候選人吳欣盈昨被問到，自己有錢人的形象讓柯營年輕人支持度下滑，吳欣盈就以蔡英文總統舉例，稱蔡的家世背景也很好，但當時選舉也不會因此質疑蔡英對台灣想做的改變、服務的熱忱。

TVBS昨天也公布最新民調，「賴蕭配」支持度為36%，略升兩個百分點；「侯康配」支持度為32%，也略增一個百分點，，雙方差距4個百分點；而「柯盈配」支持度為22%，略降一個百分點，跌至5月調查以來低點。此外，未決定的選民比率減少至9%。

近來政壇關注藍白陣營之間棄保效應是否發酵，從美麗島民調趨勢來看，柯盈配在「藍白合」破局出現一波明顯跌勢後，雖目前仍穩固基本盤，支持度並未再崩盤，但年輕族群選票已出現鬆動。

本次民調與第77波民調（11月21日執行）比較，可發現20到29歲年齡層中，柯文哲支持度從39.0%下滑到剩32.4％，賴清德從23.4%略為成長至24.7%，侯友宜則24.7%略幅下滑至23.8％。從民調分析可見柯在年輕本命區的票源鬆動，目前轉向藍或綠並不明顯，爭取年輕票，也成了藍綠兩大黨在選戰最後階段的交鋒重點。

TVBS民調顯示，有高達88%的民眾會去投票，（一定會67%，可能會21%），不一定3%，不會去投票仍為9%，民眾會去投票的比例，較上次調查的86%略增，民眾投票意願略有提高。

在政黨傾向方面，民進黨認同者高達93%支持賴蕭配，較上次增加五個百分點；國民黨認同者支持侯康配比例維持87%；而民眾黨認同者也有82%支持柯盈配，三黨支持者多數各自歸隊。中立選民對於賴蕭配的支持度增加三個百分點， 支持侯康配也增加兩個百分點，而支持柯盈配則減少四個百分點。

若依照區域分析，相較11月26日的調查，侯康配在北北基支持度增加七個百分點，與賴蕭配的差距擴大為七個百分點；中彰投部分侯康配增加3三個百分點，賴蕭配上升一個百分點，侯康配落後差距縮小到兩個百分點。

不過，侯康配在桃竹苗的支持度下跌五個百分點，賴蕭配上升三個百分點，雙方差距縮小為四個百分點；高屏澎方面，賴蕭配成長13個百分點，侯康減少九個百分點，讓雙方差距擴大到34個百分點。

柯文哲前幕僚張益贍認為吳欣盈太有錢，恐破壞「阿北」人設，造成「趕票效應」。吳欣盈表示，不知道媒體說的前幕僚是誰，但相信台灣會是一個和平和共榮的社會，所以她也希望民眾薪資可以提升，貧富距離能縮小，讓社會可以更穩定。

吳欣盈也說，蔡英文總統的家世背景也非常好，當年在選舉她也沒有因為蔡英文的家世背景而對蔡想對台灣做的改變和服務熱忱有任何質疑。

民進黨總統候選人賴清德接受華視新聞「總統先生請回答」專訪表示，未來他會秉持加薪、減稅、少負擔這3個基本原則，加強對年輕人的照顧。