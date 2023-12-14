我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

美麗島民調：「柯盈配」年輕票源鬆動 轉藍或綠未明

記者蔡晉宇、林銘翰／台北14日電
總統大選最新民調，民進黨總統參選人賴清德(左)持續領先、國民黨總統參選人侯友宜（中）第二、民眾黨總統參選人柯文哲（右）仍墊底。（中央社）
總統大選最新民調，民進黨總統參選人賴清德(左)持續領先、國民黨總統參選人侯友宜（中）第二、民眾黨總統參選人柯文哲（右）仍墊底。（中央社）

2024年總統及立委選舉進入倒數，美麗島電子報昨天公布最新（第88波）民調，三組總統候選人支持度同步下滑，在中間選民轉趨觀望、不表態情況下，民進黨「賴蕭配」支持度為34.7%，國民黨「侯康配」以31.2%居次，雙方差距3.5個百分點，民眾黨「柯盈配」支持度為16.8%，持續墊底。民眾黨副總統候選人吳欣盈昨被問到，自己有錢人的形象讓柯營年輕人支持度下滑，吳欣盈就以蔡英文總統舉例，稱蔡的家世背景也很好，但當時選舉也不會因此質疑蔡英對台灣想做的改變、服務的熱忱。

TVBS昨天也公布最新民調，「賴蕭配」支持度為36%，略升兩個百分點；「侯康配」支持度為32%，也略增一個百分點，，雙方差距4個百分點；而「柯盈配」支持度為22%，略降一個百分點，跌至5月調查以來低點。此外，未決定的選民比率減少至9%。

近來政壇關注藍白陣營之間棄保效應是否發酵，從美麗島民調趨勢來看，柯盈配在「藍白合」破局出現一波明顯跌勢後，雖目前仍穩固基本盤，支持度並未再崩盤，但年輕族群選票已出現鬆動。

本次民調與第77波民調（11月21日執行）比較，可發現20到29歲年齡層中，柯文哲支持度從39.0%下滑到剩32.4％，賴清德從23.4%略為成長至24.7%，侯友宜則24.7%略幅下滑至23.8％。從民調分析可見柯在年輕本命區的票源鬆動，目前轉向藍或綠並不明顯，爭取年輕票，也成了藍綠兩大黨在選戰最後階段的交鋒重點。

TVBS民調顯示，有高達88%的民眾會去投票，（一定會67%，可能會21%），不一定3%，不會去投票仍為9%，民眾會去投票的比例，較上次調查的86%略增，民眾投票意願略有提高。

在政黨傾向方面，民進黨認同者高達93%支持賴蕭配，較上次增加五個百分點；國民黨認同者支持侯康配比例維持87%；而民眾黨認同者也有82%支持柯盈配，三黨支持者多數各自歸隊。中立選民對於賴蕭配的支持度增加三個百分點， 支持侯康配也增加兩個百分點，而支持柯盈配則減少四個百分點。

若依照區域分析，相較11月26日的調查，侯康配在北北基支持度增加七個百分點，與賴蕭配的差距擴大為七個百分點；中彰投部分侯康配增加3三個百分點，賴蕭配上升一個百分點，侯康配落後差距縮小到兩個百分點。

不過，侯康配在桃竹苗的支持度下跌五個百分點，賴蕭配上升三個百分點，雙方差距縮小為四個百分點；高屏澎方面，賴蕭配成長13個百分點，侯康減少九個百分點，讓雙方差距擴大到34個百分點。

柯文哲前幕僚張益贍認為吳欣盈太有錢，恐破壞「阿北」人設，造成「趕票效應」。吳欣盈表示，不知道媒體說的前幕僚是誰，但相信台灣會是一個和平和共榮的社會，所以她也希望民眾薪資可以提升，貧富距離能縮小，讓社會可以更穩定。

吳欣盈也說，蔡英文總統的家世背景也非常好，當年在選舉她也沒有因為蔡英文的家世背景而對蔡想對台灣做的改變和服務熱忱有任何質疑。

民進黨總統候選人賴清德接受華視新聞「總統先生請回答」專訪表示，未來他會秉持加薪、減稅、少負擔這3個基本原則，加強對年輕人的照顧。

賴蕭配 侯康配 民調

上一則

副總統入校園 賴清德挨批不對稱作戰

延伸閱讀

吳欣盈街頭開講近全台語 群眾喊「you are the best」

吳欣盈街頭開講近全台語 群眾喊「you are the best」
財產申報 趙少康存款7900萬 吳欣盈擁英國房產

財產申報 趙少康存款7900萬 吳欣盈擁英國房產
蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會：符參選資格

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會：符參選資格
專訪吳欣盈：核能是重要選項、2030淨零目標提升至四成

專訪吳欣盈：核能是重要選項、2030淨零目標提升至四成

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
來自台灣的商學院教授張家禎。（取材自unlv.edu）

「那不是同學嗎？」內華達大學台灣教授身亡 昔日校友震驚

2023-12-08 00:04
郭台銘陣營發言人黃士修。記者杜建重／攝影

王金平允盡力勸郭台銘挺藍 郭辦14字回應

2023-12-07 12:43
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世