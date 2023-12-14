選前之夜 侯友宜回新北 柯文哲奪凱道 賴清德南北2場

國民黨總統候選人侯友宜選前之夜將回本命區新北市的板橋第一運動廣場舉辦。圖為侯友宜（中）13日展開掃街拜票，車隊在高雄市沿途有不少民眾揮舞國旗表達支持。（記者劉學聖／攝影）

2024選前之夜，再度上演凱達格蘭大道路權爭奪戰，各陣營諜對諜。昨天凌晨零時開搶，民眾黨搶下凱道，但民進黨 搶走前三天布置期路權，形成干擾；國民黨 全數落空，將在總統候選人侯友宜 本命區新北市的板橋第一運動廣場，舉辦選前之夜。

凱道是北市少數大型集會遊行主場地，直通總統府的地理特性，成每次選舉兵家必爭之地，搶路權是每次選前之夜的例行公事，即使不辦活動，也要卡位，製造其他陣營困難。

明年大選1月13日投票，1月12日選前之夜，藍綠白搶凱道路權搶得凶。國民黨陣營10日就派人連夜守在電腦前搶路權，74歲的台北市黨部主委黃呂錦茹半夜還泡網咖，特別選一家具電競規格的高級網咖拚速度，結果仍告失敗；最後由民眾黨得手，民進黨卻搶到選前之夜前三天的路權。

依往例，選前之夜場地布置約需三天時間，直接衝擊民眾黨總統候選人柯文哲選前之夜場地規畫。熟悉選舉勤務的官警說，集會遊行通常允許辦到晚間10時，民進黨12日凌晨零時前須空出道路供民眾黨使用；民眾黨舞台場布廠商若從凌晨開始搭建，仍有機會完工。

藍綠白爭搶凱道，也引發口水戰。在民眾黨搶下選前之夜凱道路權後，民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，「沒那個卡稱（台語屁股之意）還要吃那個瀉藥」，若人事物等資源不足，只會自曝其短。侯友宜新北競總總幹事李乾龍也質疑，民眾黨搶到凱道路權，真可以找到那麼多人嗎？可能更凸顯柯的弱點，「預祝他」。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回應表示，沒搶贏人家就財大氣粗的說法，一般人很難認同，呼籲支持者站出來把凱道塞爆。

不過，民進黨秘書長許立明對於自家人張茂楠的酸言酸語也不認同，張茂楠隨後表示歉意。

陳智菡指出，搶到選前之夜路權，現在優先思考如何在短暫時間把舞台搭好，達到最好的效果。她透露，將規畫有別傳統的選戰策略，選前之夜會跟藍綠傳統模式非常不一樣。

國民黨在新北已借下板橋第一體育場十天使用權。李乾龍說，沒搶到凱道路權也無所謂，不論在凱道或在板一，「只要選民跟支持者可以聚集都好」，本來就有同步計畫，準備上沒問題。

凱道路權被民眾黨搶下，民進黨原預計選前之夜仍辦在台北市，但昨晚敲定12日當天將辦兩場選前之夜，總統候選人賴清德會先下台南，隨後趕回新北市板橋第二體育場造勢；11日晚間會先在凱道辦造勢晚會。