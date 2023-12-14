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柯文哲喊延ECFA 「陸知道我不搗蛋，關係好就可談」

記者林縉明、歐陽良盈、蔡晉宇／台北14日電
民眾黨總統候選人柯文哲。（記者季相儒／攝影）
民眾黨總統候選人柯文哲。（記者季相儒／攝影）

總統大選，兩岸議題備受關注。民眾黨總統候選人柯文哲昨天一連接受三家網路節目專訪表示，他跟中國大陸交手多次，中國知道他不會搗蛋，只要關係好的話就可以談，因為中國知道他的風格，不管對美國或中國，原則就是no surprise（沒有意外）。

柯文哲提及，先前到日本訪問時，對方很明確告訴他，台灣要加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）難度高；他認為，台灣不如先申請加入中國主導的RCEP（區域全面經濟夥伴協定），看看中國會出什麼招再說。柯文哲也主張延續ECFA，前提是要先制定兩岸協議監督條例，法案通過後再啟動談判。

針對中美台關係，柯文哲指出，他很意外美國人對於蔡英文總統的外交路線是滿意的，所以蔡跟美國維持良好關係，未來他若當選總統，外交路線會維持蔡總統路線，但對應中國的關係要改變。

柯文哲擔任台北市長任內舉辦過八次雙城論壇及台北世大運，他分享與中國交手經驗說，中國的觀念是，關係好一切都好談，關係不好一切不能談，這就是他堅持要辦雙城論壇的原因。

民進黨總統候選人賴清德接受華視新聞「總統先生請回答」專訪表示，，他若當選，是爆發戰爭機率最小的候選人，呼籲選民要「走對的路，選對的人」，做出正確的選擇。

柯文哲 賴清德 蔡英文

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