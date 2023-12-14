我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

賴清德享盡執政資源 就是不懂避嫌

記者 蔡晉宇
賴清德（右二）日前以副總統身分參與北一女校慶，受到學生們的熱烈歡迎。(圖：總統府提供)
賴清德（右二）日前以副總統身分參與北一女校慶，受到學生們的熱烈歡迎。(圖：總統府提供)

北一女120周年校慶，北一女樂儀旗隊和日本橘高校吹奏樂部同台演出，成為吸睛焦點，民進黨總統候選人賴清德也來共襄盛舉，總統府事前發布副總統行程，所以賴清德是以「副總統」身分進入北一女校園。

總統府事後發布新聞稿表示，副總統賴清德觀賞北一女樂儀旗隊及日本京都橘高校吹奏樂部表演，感受台日高中生充滿活力與笑容的演出，見證台日青年友好交流。

不過，當侯康配的副總統候選人趙少康被拒於校園之外，身兼民進黨總統候選人身分的賴清德卻走進北一女校園，雖然他刻意低調並未致詞，但總讓人感覺到，賴清德的多重身分，讓他有個檯面上的職稱好走動，又可享有執政優勢，相較於在野黨正副總統候選人，更是不對稱的選舉。

賴清德在校園場合遊走灰色地帶，早非頭一遭。10月21日出席位於台大校園的「雷震民主人權紀念講座」，事前採訪通知白紙黑字寫明，校內不得進行採訪。孰料，賴清德當天還是在台大校園內受訪；對比同一天也出席同一活動的柯文哲，有遵守規定未在台大校園內受訪，凸顯賴清德有副總統的光環加持，有國家機器撐腰的有恃無恐。

賴清德的執政優勢，也體現在發布政策的主導權上。縱然賴清德是總統候選人，但現職仍是副總統兼任民進黨主席，並無主導行政機關的權力，不過近幾個月來，賴清德宛若化身「地下行政院長」，多次藉由民進黨中常會場合，「建請」行政機關參考他提出的某某政見。

賴清德身為當今民進黨內一把手，又是總統候選人，提出的「建議」，行政機關豈敢不從，隔天的行政院會，往往全盤按照賴清德建議，通過相關方案，做球給賴，再次印證民進黨當家優勢。

賴清德的多段變身，讓他可以隨意置換角色，盡情揮灑執政資源，看似合理合規，卻是不知避嫌。回顧2012總統大選，閣揆吳敦義帶職請假參選，他在立法院預定停會之日請假參選，民進黨當時非常反對，認為吳沒有請假的問題，要求吳應該辭去閣揆下台負責。民進黨永遠對政敵高標準，對自己卻是「綠能你不能」的雙標，而且還理直氣壯，一點都不臉紅。

執政優勢屬選舉一環，本無可厚非。但當「清德可進北一女，少康難以入清大」場景呈現在民眾面前，不免仍給選民帶來兩相對照的落差感。

賴清德 民進黨 日本

上一則

趙少康與政大生對談 宣示推內閣制「否則辭副總統」

下一則

不堪照護弒母 男子臉書發文「我要下地獄」

延伸閱讀

黃國昌批侯友宜不敢請辭 籲選民讓侯回去當新北市長

黃國昌批侯友宜不敢請辭 籲選民讓侯回去當新北市長
新聞眼／內政、切身議題 將成台大選決勝關鍵

新聞眼／內政、切身議題 將成台大選決勝關鍵
衝政黨票 朱韓打團體戰 綠出拒韓牌

衝政黨票 朱韓打團體戰 綠出拒韓牌
黑白集／日本未棄廉恥 綠卻護「無恥課綱」

黑白集／日本未棄廉恥 綠卻護「無恥課綱」

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
來自台灣的商學院教授張家禎。（取材自unlv.edu）

「那不是同學嗎？」內華達大學台灣教授身亡 昔日校友震驚

2023-12-08 00:04
郭台銘陣營發言人黃士修。記者杜建重／攝影

王金平允盡力勸郭台銘挺藍 郭辦14字回應

2023-12-07 12:43
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世