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副總統入校園 賴清德挨批不對稱作戰

台灣新聞組／台北14日電
國民黨副總統候選人趙少康（左二）13日晚上與政大學生座談。(記者胡經周／攝影)
國民黨副總統候選人趙少康（左二）13日晚上與政大學生座談。(記者胡經周／攝影)

國民黨副總統候選人趙少康原規畫5場「少康戰情室校園LIVE版」與學校青年交流政見，卻有4間學校卡關；民進黨總統候選人賴清德12日則以副總統身分參與北一女校慶。藍委接連質疑這又是一次民進黨雙標，賴清德雙重身分拚選戰如賴版「不對稱作戰」。對此，賴競辦強調尊重校園自主。

趙少康昨晚到政大演講，不過，原受邀到清華大學、陽明交大、文化大學、東華大學都卡關。清華、陽明交大演講因場地原因被迫延後；東華大學學生會以三年前邀民進黨青年部吳濬彥到校演講卻不能舉辦，質疑學校行政不中立。東華大學澄清，中選會發布選舉公告後就禁止政黨、公職候選人或支持者造訪校園，此次座談是公行系系學會自行邀請，場地在校園外志安宮前廣場，未進校園。

國民黨立院黨團總召曾銘宗直指「雙標政府」，他表示，過去賴清德可以利用副總統職權搭專機輔選，台中市副市長王育敏卻被民進黨議員要求請假不要帶職參選，這次趙少康吃大學閉門羹，相關單位應說明是否受中央施壓。

「這已經不是雙標，而是利用職位優勢」國民黨立委李德維指出，賴清德是總統候選人，已向中選會登記並具有法定身分，賴清德身為副總統，也是總統候選人身分，應標準相同，不能雙標。

賴清德身兼副總統、民進黨總統候選人、民進黨主席三種身分，一舉一動格外受注目。國民黨立委賴士葆表示，學校需要中央補助，連私校文化大學都害怕，公立學校更不用說，他質疑，黨政軍不能進入校園，但賴清德身為民進黨主席，竟然還可以到學校參加活動，根本視行政中立為無物。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，民進黨抹紅別人親中、賴清德卻說親中愛台；民進黨批評別人落跑，賴清德卻是國大代表落跑、立委落跑、市長落跑；民進黨批別人賄選，賴清德卻發百元便當、賴堅綠啤，「民進黨雙標不會是第一次，更不會是新聞，雙標就是民進黨的DNA。」

民眾黨總統候選人柯文哲競辦發言人吳怡萱表示，每個學校或許有不同的考量，但應考慮如何讓學生更了解三組總統候選人的政見理念，給予公平的機會與待遇，才是讓學生培養公民教育的實際作法。

賴清德競總發言人郭雅慧回應，過去受邀到校園演講交流的場次，不是只有民進黨，各政黨都有，包括國民黨總統候選人侯友宜，只是侯不敢去。

根據行政中立法，各機關首長或主管人員於選舉委員會發布選舉公告日起至投票日止之選舉期間，應禁止政黨、公職候選人或其支持者之造訪活動，並應張貼禁止競選活動告示。

民進黨 賴清德 國民黨

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