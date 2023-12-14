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遭指被民進黨培植成媒體巨獸 公視發聲明反擊

記者林怡秀／台北14日電
公視基金會聲明基金會是依法獨立經營，不受外力干涉。(記者曾吉松／攝影)
公視基金會聲明基金會是依法獨立經營，不受外力干涉。(記者曾吉松／攝影)

民眾黨不分區立委參選人黃國昌、徐瑞希、張啟楷今舉行記者會，指蔡英文總統2013年批評國民黨封殺反媒體壟斷立法，如今由民進黨執政，反媒體壟斷法仍然跳票，甚至在民進黨執政下，還扶植出新的媒體巨獸。公視基金會對此發出聲明，表示公視基金會是依法獨立經營，據公視法明文規定，公視屬於國民全體，其經營不受任何干涉，對於徐瑞希的指責，公視基金會深表遺憾，並對她近來所發表的不實言論，保留法律追訴權。

以下為聲明全文：

針對民眾黨不分區立委提名人徐瑞希在該黨記者會發表有關公廣集團的言論，本會聲明如下：

公視基金會依法獨立自主經營，除透過董事與監察人會議建立良好治理制度，監督會務運作之外，並秉持透明原則將營運及會議等相關資訊對外公開，供國人檢視。公視基金會亦建立實體與線上的多元問責機制，聽取公眾對於本會營運的意見。

公視法明文規定，公共電視屬於國民全體，其經營不受干涉，總經理並與新聞部工作人員代表簽訂新聞製播公約，以保障新聞專業自主、客觀公正。徐女士無端指責公視成為「民進黨版的中央電視台」、「董事會淪橡皮圖章」，並有所謂公器私用介入新聞情事，毫無事實根據，本會深表遺憾。

本屆華視董事會成立之後，經董事會決議循序研議資產活化方案，目前尚未進入董事會審議階段。曾任公視、華視兩屆董事的徐女士對於華視資產活化案的作業狀態，原應較外界有更為深入的瞭解。不想竟於記者會上將她在董事會上要求提出說明的資產活化小組討論進度，說成是被她「擋下來」的案子，甚至妄稱該案黑影幢幢，「政金黑幕等著瞧」，本會對此嚴正駁斥，並對徐女士近期以來所發表的不實言論，保留法律追訴權。

另有關TaiwanPlus搞大外宣，及邀請唐鳳部長主持節目之批評，世界先進國家之公共媒體皆有經營國際頻道如BBC WORLD、NHK WORLD等，TaiwanPlus乃是台灣公視所運營的國際平台，並非政府大外宣的管道。在此重申，TaiwanPlus平台內容均遵循公視各項製播規範及新聞製播準則，要求公平、公正、客觀、中立，並嚴守媒體專業及紀律，同時透過外部顧問監督，於每日新聞播後會議及每週編輯會議，提供專業新聞建議，以確保品質。

而由唐鳳部長主持之節目，自設定題目及製播過程，皆與製作單位共同策劃，TaiwanPlus節目部督導把關；第二季起，設計虛擬主持人T_Plus，唐鳳部長及其他線上與談者，皆為受訪來賓。該節目希望藉由科技專業人士之深入對談，將台灣科技力帶向全世界，同時也將全球的創新思維引進台灣，特此澄清。

民進黨 國民黨 蔡英文

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