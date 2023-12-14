前監委批NCC 濫關中天卻寬待三立、鏡電視

前監察委員仉桂美。(本報資料照片)

新黨今天舉辦記者會，批評NCC濫關中天，寬待鏡電視、三立。前監委、新黨不分區提名人仉桂美表示，中天換照案今年5月判決出爐，NCC敗訴，但NCC還提起上訴。而鏡電視在財務不穩、換5個董事長的狀況下，NCC還讓鏡電視補件超過30次，並允許上架，對照快速讓中天關台，標準何在？這不但是違法，更是擴張裁量權，行政權恣意濫用，違法又違憲。

仉桂美說，台灣手上有公權力的人，不知道自省還持續上訴。NCC違法關鍵在於未準用2018年2月8日修正後申設審查辦法第13條第1項規定之評分基準，卻以2020年換照評分表為評分比重，評分基準違反規定。政府官員用錯基準，用新條文檢視舊行為，是溯及既往。「當國家法令開啟追溯條款，國民皆要人人自危。」

仉桂美表示，鏡電視是10多年來唯一通過的電視新聞台，憑什麼通過？鏡電視財務危機嚴重，換了5個董事長，且NCC讓鏡電視不斷補件。「我們非常清楚，NCC是中央政府的四大獨立機關之一，請問超然在哪裡？」

仉桂美還提到，三立股權入主中嘉，NCC嚴重怠忽職守，不清楚中立在哪裡，有線電視法，這麼重要的廣電三法，民進黨 是反對黨時，猛打國民黨 政軍退出校園，但當自己執政後，有認真關注廣電三法嗎？

仉桂美指出，依有線電視廣播法第11條中規定，申請經營有線廣播電視服務者，應填具申請書以及營運計畫書向中央主管機關申請，試問三立申請書提了嗎？營運計畫更必須載明持股超過5％，認股人的姓名及相關資料，三立不敢填，明顯違反廣電法，權責機關不用追究嗎？NCC卻只要三立限期改正。

仉桂美說，媒體要有嚴重危機意識，「今天不懂自保，下一個就是你，中天纏訴三年，台灣老百姓必須自覺，一個民主國家如果連媒體都沒有發聲權，誰還有發聲權？」