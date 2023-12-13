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TVBS民調／侯康32%緊追賴蕭36% 柯盈配降至5月以來低點

記者林銘翰／台北13日電
TVBS公布最新民調，民進黨「賴蕭配」以36%領先、國民黨「侯康配」32%居次、民眾黨「柯吳配」則以22%位居第三。(本報資料照片)
TVBS公布最新民調，民進黨「賴蕭配」以36%領先、國民黨「侯康配」32%居次、民眾黨「柯吳配」則以22%位居第三。(本報資料照片)

台灣2024年總統及立委選舉進入倒數，TVBS今天公布最新民調，民進黨「賴蕭配」支持度為36%，略升2個百分點；國民黨「侯康配」支持度為32%，也略增1個百分點；而民眾黨「柯盈配」支持度為22%，略降1個百分點，跌至5月調查以來低點。此外，未決定的選民比例減少至9%。

根據民調顯示，有高達88%的民眾會去投票，（一定會 67%，可能會 21%），不一定3%，不會去投票仍為9%，民眾會去投票的比例，較上次調查的86%略增，民眾投票意願略有提高。

在政黨傾向方面，民進黨認同者高達93%支持賴蕭配，較上次增加5個百分點；國民黨認同者支持侯康配比例維持87%；而民眾黨認同者也有82%支持柯盈配，三黨支持者多數各自歸隊。中立選民對於賴蕭配的支持度增加3個百分點， 支持侯康配也增加2個百分點，而支持柯盈配則減少4個百分點。

若依照區域分析，相較11月26日的調查，侯康配在北北基支持度增加7個百分點，與賴蕭配的差距擴大為7個百分點；中彰投部分侯康配增加3個百分點，賴蕭配上升1個百分點，候康配落後差距縮小到2個百分點。

不過，候康配在桃竹苗的支持度下跌5個百分點，賴蕭配上升3個百分點，雙方差距縮小為4個百分點；高屏澎方面，賴蕭配成長13個百分點，侯康減少9個百分點，讓雙方差距擴大到34個百分點。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，在民國112年12月5日至12月12日，晚間6時30分至10時，總共接觸 1957位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為325位，拒訪率為16.6%，最後成功訪問有效樣本1632位（市話 816、手機 816），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.4 個百分點以內。

抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行 動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進 行統計加權處理。

賴蕭配 侯康配 投票

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