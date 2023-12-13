台灣大選「選前之夜」柯文哲搶到凱道 國民黨74歲泡網咖手速輸人

凱道選前之夜，是藍綠白兵家必爭之地，據了解今年是由民眾黨搶下。(本報資料照片)

台灣2024總統大選倒數決戰，攸關選戰氣勢的「選前之夜」凱道路權爭奪戰，台北時間13日凌晨零時開搶，結果揭曉確定由柯文哲的民眾黨手刀搶下，民進黨 則包下明年1月9日至11日凱道路權；國民黨 全部落空，即使高齡74歲的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹連夜泡網咖，特別選了一家具電競高速規格的網咖拚速度，結果仍以失敗告終。

至於民進黨選前之夜將選在哪舉辦？民進黨立委透露，黨中央仍屬意主場在北市舉辦，推估國民黨總統候選人侯友宜 應在板橋第一體育場舉辦選前之夜，盡量避免在侯友宜新北本命區藍綠拚場。

國民黨台北市黨部表示，凱道選前之夜是1月12日，但只搶關鍵的12日當天還不夠，因為場地布置須至少3天，9日、10日、11日的路權都要搶下，沒想到動員雙北市黨部和侯辦的快手，手速還是慢了些，9日到12日全都沒搶到。

民眾黨高層證實，搶下選前之夜的凱道路權，由民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊規畫。由於選前之夜前一晚的凱道路權被民進黨搶走，可能影響民眾黨提前場布選前之夜的舞台設計，綠白幕僚將諜對碟作業。

凱道路權被民眾黨搶下。民進黨台北市黨部主委張茂楠今天用台語大酸說，「沒那個卡稱（屁股）還吃這個瀉藥」，民眾黨要是資源不足，只會自曝其短。

民眾黨北市立委候選人張其祿說，搶到凱道辦選前之夜，氣勢上比較直接，尤其在總統府前，不僅對候選人有很好的象徵意義，立委候選人氣勢也會拉起來，尤其他是台北唯一民眾黨立委候選人，「 非常棒啊！」

至於綠營說自曝其短，張其祿說，相信黨中央會盡力舉辦，也相信支持者一定會到場相挺，定會熱鬧非凡。