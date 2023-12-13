美麗島民調 賴蕭配35.1% 侯康配32.5%僅差2.6個百分點

美麗島電子報12日公布最新民調，賴蕭配領先差距再縮小，直度跌破四成後持續下探，剩35.1%，侯康配以32.5%居次，雙方差距已進入誤差範圍，柯盈配支持度為17.3%。（圖：美麗島電子報提供）

美麗島電子報昨天公布最新民調 ，民進黨「賴蕭配 」領先差距再縮小，直度跌破四成後持續下探，剩35.1%，國民黨「侯康配」以32.5%居次，雙方差距已進入誤差範圍，民眾黨「柯盈配 」支持度為17.3%。

民進黨總統候選人賴清德12日出席北一女校慶。（記者曾原信／攝影）

近來政壇關注藍白陣營之間棄保效應是否發酵，從美麗島民調趨勢來看，柯盈配在「藍白合」破局出現一波明顯跌勢後，目前仍穩固基本盤，支持度並未再崩盤，侯康配亦無顯著民調再上揚；換言之，棄保還不明顯。反倒是賴蕭配出現亂流，在違建爭議等衝擊下，支持度回檔到三成五。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續三日為一波、2024年期間以連續兩日為一波追蹤調查。該次調查時間12月7、8、11日，為追蹤民調第87波。

近期多份媒體民調顯示，柯文哲跟吳欣盈支持度跌破20%。不過，柯文哲競選總幹事黃珊珊昨天再度公布內參民調，「賴蕭配」34.3%、「柯盈配」24.5%、「侯康配」22.9%，其它（含未決定）為18.3%。

黃珊珊指出，柯文哲競總委託求真公司做總統大選的滾動式民調，每天做600份，這次民調進行兩天、共1217份，調查時間為12月9、10日，市話857份（約七成）、手機360份（約三成），「我們的內參民調，不會做假數據自己騙自己，做出來如何我們就怎麼公告，若造假我們要負責任的！」

對於近期公布一系列內參民調，黃珊珊解釋，因為已有特定民調淪為政治操作工具，透過特定媒體、名嘴、政論節目引述與附和該數據，企圖影響選情。

黃珊珊表示，從2000年大選開始就有假民調不斷，但事實就是事實，她希望支持者都相信自己的心、相信自己看到的東西，「趨勢是穩定的，我們沒有跌破20%，請不要再以訛傳訛，民調做參考，我們要努力！」