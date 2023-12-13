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台大選決戰月拚勝負 中間選票兵家必爭

記者侯俐安、丘采薇、林縉明、蔡晉宇、鄭媁／台北13日電
民眾黨總統候選人柯文哲12日舉行交通政見記者會。（記者季相儒／攝影）
民眾黨總統候選人柯文哲12日舉行交通政見記者會。（記者季相儒／攝影）

2024大選決戰31天，藍綠白空戰激烈攻防，陸戰造勢陸續拚場，中間選票成三家必爭之地。國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康分進合擊，侯今起鎖定濁水溪以南展開密集車掃；民進黨總統候選人賴清德競總規畫「美德環台拼圖」四天三夜全台環島；民眾黨總統候選人柯文哲發出「孫子兵法」動員令，號召年輕人多與家中長輩對話，一人拉五票，說明柯政見跟理念。

藍白合破局後「三藍」本土藍、韓粉藍、知識藍歸隊，藍營打團結牌，侯全國後援會總會長王金平昨邀曾挺鴻海創辦人郭台銘的藍營議長餐敘，完成「地方藍」最後拼圖，雲林縣前縣長張榮味會後說，郭應會在關鍵時刻為侯站台。

侯康加速往前衝，不過南部選票仍有拓票空間，侯友宜今起展開19天車掃行程，今明前進澎湖、高雄、後天雲林，有14天會在中南部，將以流利台語向中南部長者說明他的老農津貼、老人健保排富等政見。趙少康強化鞏固北部選票，鎖定年輕選民，將有多場校園演講、節目專訪與脫口秀，兩人將在15場大型造勢合體。

決戰時刻，賴清德將重心放回基本盤，加強陸戰固票，21至24日全台環島拼字，賴將與支持者共同拼出「選對的人，走對的路」、「美德WIN台灣」、「台灣WIN得美」等字樣，首站從宜蘭起跑，全台繞一圈並夜宿當地，最後回到雙北，力拚國會過半。

民進黨副總統候選人蕭美琴以年輕人、女性為重點輔選區域，選前最後一周「賴蕭配」將全台大車掃，除全力鞏固基本盤，也盼催出中間選民。至於空戰文宣，賴競辦主打降低色彩、黨中央主打對藍營仇恨動員，分進合擊。

柯文哲空戰推出自製頻道KPTV，透過多元主題希望突破同溫層。陸戰部分，柯文哲展開廟口開講、市場拜票、造勢活動，維持柯文哲聲量與熱度。民眾黨本周末將啟動七場大造勢活動，首場16日在台南舉辦。

柯陣營希望穩定住年輕族群選票優勢，同時透過年輕票優勢發起「客廳革命」，用孫子兵法和爺奶等長輩溝通說服，讓年輕人成為柯文哲最有利的樁腳，擴大不同族群支持。

柯文哲 賴清德 侯友宜

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