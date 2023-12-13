新聞眼／內政、切身議題 將成台大選決勝關鍵

高房價讓愈來愈多人買不起房子，內政和公平正義成為中間選民和年輕選民關注議題。（本報資料照片）

總統大選倒數近一個月，藍綠白三黨瞄準中間選民，這群隱形選票流向何處將成為左右大選關鍵。

國民黨自從「藍白切」後，知識藍、本土藍回歸，藍綠呈現五五波。最新民調顯示，藍綠總統參選人侯友宜 、賴清德 整體支持度拉近，20歲到29歲支持度更呈現打平，中間選票流向將成關鍵。

過去一周侯友宜連打政見牌，先推出「石破天驚」的青年購屋免頭期款、兒童課後照顧免費政見12日上桌，目標鎖定台灣高房價、少子化問題，針對青年和年輕夫妻的痛點對症下藥；柯文哲12日也公布交通政見瞄準廣大用路人；賴清德、蕭美琴12日分別出席北一女校慶、與政大青年座談，則是鎖定青年選票，三人都向中間選民和年輕人招手。

有別於過去總統大選最終決戰大多以「兩岸牌」催票，今年選戰開打以來，藍綠白三黨雖在「戰爭與和平」過招，但國人對「兩岸牌」關注度低，三方國防外交政見向蔡政府外交政策靠攏，也降低識別度。年輕人和中間選民更在意的是切身相關的內政議題和公平正義，尤其以低薪、高房價、少子化、詐騙案為重點。

中間選民不只是年輕選民，還包括平時對政治並不關心、不投入等不同樣態，但他們有一個共同點，就是在選戰倒數時刻，會受重大議題決定投票 意向，或受動員造勢催化影響。因此，爭取中間選民的支持，除了走入校園、市集，近距離接觸博感情，選前造勢創造「贏的聲勢」和最後關頭的催票，也不可或缺。

中間選民也是理性選民，和青年返鄉投票一樣，都需要有催動他們投票的關鍵因素，尤其年輕選票流動快速，發燒議題退燒也快速，「打過頭」甚至可能成反指標，最後決戰月，風向隨時在變，如何打得準又打得巧，還激出選民的熱情和動力，就看各陣營的真本事。