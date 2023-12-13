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搶親子票 侯友宜提公立國小課後照顧免費

記者侯俐安、李芯、陳熙文、洪子凱／台北13日電
國民黨總統候選人侯友宜12日公布「六至12歲國家顧」政見。（記者胡經周／攝影）
國民黨總統候選人侯友宜12日公布「六至12歲國家顧」政見。（記者胡經周／攝影）

瞄準親子票，國民黨總統候選人侯友宜昨天端出「六到12歲國家顧」政見，主張公立國小課後照顧全面免費、開課率百分百、校校都有，學生涵蓋率從現行15%加倍；延長時間到晚上7時，平時、寒暑假都開班；針對偏鄉、弱勢、身心障礙者開設照顧專班；擴大民間參與。預算估計約54億元台幣（約1.7億美元），可逐年增加。

侯競辦表示，現行國小課後照顧政策量能不足，開課率七成二，侯友宜表示，生兒育女是年輕人在生活壓力下最大的挑戰，年輕人不婚不生，因政府未從生育到求學提供完善的照顧，所以他提出凍卵補助、兩胎優先抽社會住宅等政見及兒童照顧政策。

侯友宜表示，由於學校老師未必能參與課後照顧，他主張鼓勵民間參與、公私協力，任內增開2萬班以上，委外班級比率提升至20%以上，豐富多元課程，如才藝、體能等服務，倍增青年就業機會，輔導已立案且優質私人機構接受學校委辦，建立課後服務評估、認證及獎勵制度，目標全國開辦率達百分百，學生涵蓋率逾30%，約30萬家庭（含8萬弱勢家庭）受益，聘用編制外課照相關人員，約創造3萬就業機會。

全教總理事長侯俊良表示，有需求的家長一定會很高興，但現在家庭親子互動時間太少，如何降低工時、讓家長提早下班才是問題核心，而不是為了配合家長加班而開一扇門延長課輔。

補習班履約保證協會理事長謝智芳贊成學校加開課後班，但開設民營課後照顧班成本開銷大，難和學校委外的課後照顧班競爭，可能將壓縮到私營課後照顧中心的生存空間。

「賴蕭配」鞏固青年票，賴清德昨以副總統身分參加北一女校慶，參觀園遊會時受到師生及家長熱情歡迎，不過未致詞，對媒體追訪108課綱意見僅笑笑無回應。

副總統候選人蕭美琴昨受邀至政治大學演講，被學生問及在兩岸關係上的立場，她表示，兩岸現狀未必是滿意的狀態，但它是國際社會的最大公約數，也普遍獲得台灣民意的支持，也呼籲其他候選人應該提出如何維持現狀的主張。

民眾黨總統候選人柯文哲昨天公布交通政見，軌道建設部分，柯文哲說，國家應該有整體規畫，不能每個縣市決定，否則台北市希望環狀線優先完工，新北市想要汐止民生線優先，就容易有爭執。共享運具也不該一國多制，非六都縣市的技術資源不足，難以承擔軌道系統或機場等大型建設，以及訂定規範的技術能力。

侯友宜 就業 柯文哲

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