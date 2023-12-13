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立委激戰 中台灣綠保10席 藍白合作開路

台灣新聞組／台中13日電
民進黨狂打國民黨南投立委馬文君（右），寄望打出中台灣破口。圖為台中市長盧秀燕（左）為她站台。(本報資料照片)
民進黨狂打國民黨南投立委馬文君（右），寄望打出中台灣破口。圖為台中市長盧秀燕（左）為她站台。(本報資料照片)

「北藍南綠中搖擺」是傳統政治板塊，民進黨總統候選人賴清德訴求「決戰中台灣」，直指中部搖擺州的激戰選情，民進黨狂打國民黨南投立委馬文君，寄望打出中台灣破口。台中市長盧秀燕積極營造台中「藍白合示範區」，箍住國民黨候選人顏寬恒和民眾黨候選人蔡壁如，跨縣市輔選馬文君；台中母雞帶小雞，對抗綠營大軍。

中台灣選情與大環境連動，目前中彰投14席立委中，包括台中第6選區（中6）立委黃國書在內，綠營掌握台中6席、彰化3席與南投1席。綠營力拚「10席保位戰」，但藍營來勢洶洶，中台灣選情宛如「選舉溫度計」，成為觀察藍綠席次消長的指標。

藍白總統合破局後，台中立委仍合作競選。蔡壁如空降中一選區，藍營地方派系出錢出力，加上盧秀燕擔任競總主委，讓蔡壁如就戰鬥位置，成為連續12年來，非綠陣營在該區最強候選人，但成果還待努力。

中一是台中最傳統選區，地方勢力盤根錯節，在地派系並非全力支持蔡壁如，尤其基層樁腳長年與民進黨保持互動，在地宮廟、社團對蔡壁如未必「打開大門」，加上總統選局「藍白分」，民眾黨總統候選人柯文哲的支持度跌落，尋求立委連任的立法院副院長蔡其昌有綠營與在地奧援，除非大局有變，否則對蔡壁如是場硬仗。

中二選區連續四年飽受選戰洗禮，去年立委補選時，顏寬恒在民進黨「全黨打一人」強大火力壓制，輸給民進黨立委林靜儀；顏寬恒這次捲土重來，重振陸戰組織，他半年前與蔡壁如合作，除了在地方活動或媒體合體，顏家黑派也為蔡壁如「開路」，拚民眾黨年輕支持者也挺顏寬恒。

林靜儀網路聲量高，綠營基本盤加持，加上蔡英文總統首場立委輔選就到「中二」站台，空戰聲量高；不過，林靜儀補選兩年任期，要經營海線龍井到屯區霧峰的選區，陸戰經營不易，加上逾六成民意希望換黨執政，恐拖累選情。

南投縣被綠營視為選戰心臟地帶，第一選區立委馬文君對上民進黨候選人蔡銘軒。馬實力雄厚，蔡從政資歷淺，不過民進黨追打潛艦國造機密案、國有地違建案，綠營中央加地方連線作戰，一度讓馬文君聲勢受挫，但總統「藍白合」破局後，國民黨反而凝聚藍軍士氣，加上地方出現「欺負南投女兒」的聲浪，反而讓馬文君贏面更高。

民進黨 國民黨 賴清德

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