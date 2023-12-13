立委激戰 北台灣仇恨值高 「討厭民進黨」考驗綠選將

爭取連任的民進黨立委高嘉瑜（右）與國民黨立委候選人李彥秀（左）曾共同出席乳癌病友協會活動，宣導乳癌防治。（中央社資料照片）

2024立委激戰，藍綠白「仇恨值大戰」左右北台灣選情。大環境瀰漫「討厭民進黨 」氛圍，部分選區更延續去年九合一大選餘怨，民進黨立委高嘉瑜面對小綠挑戰，內外仇恨值居高不下；民進黨立委鄭運鵬概括承受兩位前市長鄭文燦、林智堅「政績」，揮之不去；無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭雖有哥哥柯文哲 光環加持，但既有柯粉相挺、也有柯黑追殺。

北市第四選區（內湖南港區）形成「三姝大戰」，被視為綠營最可能「翻車」的選區，高嘉瑜腹背受敵，對手都想下架她。除了國民黨 候選人李彥秀展開「復仇之戰」，高嘉瑜也因與同黨姚文智、陳時中在台北市長選舉的嫌隙，得罪獨派勢力，她坦言，綠營分裂是自己惹出來，「個人造業個人擔」；台灣基進候選人吳欣岱獲得深綠支持，更傳有民進黨派系暗助，可能瓜分近一成泛綠選票，讓高嘉瑜陷入泛綠內戰。

北市第七選區（松山信義區）同樣是「女人的戰爭」，國民黨候選人徐巧芯對戰民進黨許淑華，儘管該區被認為藍大於綠，但徐巧芯與國民黨現任立委費鴻泰的初選心結未解，費至今未輔選徐，恐鬆動泛藍選票，使得該選區目前選情五五波。

北市第五選區（中正萬華區）立委林昶佐不連任，新人出現「三腳督」，國民黨候選人鍾小平面對民進黨吳沛憶及高知名度的無黨籍候選人于美人，藍營內部也有不同聲音；國民黨北市黨部主委黃呂錦茹先透露「中正萬華區落後6個百分點」，鍾小平立刻在深夜澄清他贏對手3至6個百分點，兩人嫌隙多次浮上檯面。

新北市第12選區（汐止、金山等區），民進黨現任立委賴品妤和國民黨廖先翔都有「政二代」光環，但賴父賴勁麟曾任雲豹能源董事長惹議，賴品妤被封「雲豹小公主」；廖先翔父親廖正良也因住處違建、涉嫌貪汙，兒子被譏「違建公子」，「負爸爸」效應恐影響該區選情。

藍綠白的仇恨值大戰，也延燒至桃園市第一選區（蘆竹、龜山等區）。去年縣市長選舉，桃園前市長鄭文燦、新竹前市長林智堅和鄭運鵬曾組「桃園三結義」，但兩位前市長的功與過，鄭運鵬都要承擔，如今對上國民黨年輕議員牛煦庭，鄭的好感度多半落後。

新竹市立委選戰「四腳督」，柯美蘭雖有空戰優勢，但欠缺組織陸戰，有利有弊，一如柯文哲在全台選情的縮影。