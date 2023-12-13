我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

衝政黨票 朱韓打團體戰 綠出拒韓牌

台灣新聞組／台北13日電
國民黨主席朱立倫（右）聯手不分區排名第一韓國瑜（左），要力拚國會單獨過半。(本報資料照片)
國民黨主席朱立倫（右）聯手不分區排名第一韓國瑜（左），要力拚國會單獨過半。(本報資料照片)

2024大選倒數，藍綠白各自衝刺立委選舉政黨票。國民黨主席朱立倫與不分區名列第一的高雄市前市長韓國瑜分頭帶隊團體作戰；民進黨分進合擊，打出「拒韓牌」與「搶救王義川」計畫；民眾黨則由位列不分區第二的前立委黃國昌打頭陣，以空戰模式主打揭弊形象。

國民黨由韓國瑜主攻陸戰穩固基本盤，從中南部往北部再到東部、離島，與不分區名單政治組的謝龍介、柯志恩等人，幾乎全台跑透透，每場造勢賣力助講、金句連發，猛轟民進黨貪汙腐敗，所到之處鐵粉隨行，場面熱烈。

朱立倫則是領兵不分區專業組，透過網路文宣、媒體專訪，凸顯此次國民黨不分區年輕、專業、具有代表的特點，除了與綠白陣營的不分區名單做出區隔，並藉由人選的專業，結合時事議題與總統候選人侯友宜的政見，盼吸引年輕族群及知識選民，帶動整體選票。

民進黨部分，總統候選人賴清德競選總部主線戰場，以「拒絕韓國瑜，團結護國會」為訴求，瞄準的正是韓國瑜為第一位被罷免的直轄市長，也是第一位公然暴力毆打立委同仁的人，藉著對韓的「高仇恨值」衝刺政黨票，並反制藍營。

至於帶有kuso味的「搶救王義川」，則是民進黨另個衝刺政黨票計畫，但民進黨人士也提醒，認為不宜過度輕浮。

民眾黨方面，有「戰神」封號的黃國昌加入之後，近期已可見其砲火威力。尤其值得一提的是，他透過網路開直播，為民眾黨募款並一夜達標，迅速解決競選經費不足的難題。黃國昌近期並加強火力質疑賴清德萬里老家違建爭議，充分展現揭弊形象，也為民眾黨積極拓展票源。

民進黨 韓國瑜 國民黨

上一則

新聞評論／政黨輪替 才能使綠色恐怖停止肆虐

下一則

巨人攻蛋 門票2小時賣出8成5 目標單場4萬席全開

延伸閱讀

白批綠新潮流貪腐 列賴清德12護法

白批綠新潮流貪腐 列賴清德12護法
黃國昌批新潮流貪腐 民進黨：盡快接下王義川辯論戰帖

黃國昌批新潮流貪腐 民進黨：盡快接下王義川辯論戰帖
台灣總統大選抽籤2號當選最多次 韓國瑜唱採紅菱最特別

台灣總統大選抽籤2號當選最多次 韓國瑜唱採紅菱最特別
韓國瑜為馬文君叫屈 批綠打她像打臘肉

韓國瑜為馬文君叫屈 批綠打她像打臘肉

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
來自台灣的商學院教授張家禎。（取材自unlv.edu）

「那不是同學嗎？」內華達大學台灣教授身亡 昔日校友震驚

2023-12-08 00:04
郭台銘陣營發言人黃士修。記者杜建重／攝影

王金平允盡力勸郭台銘挺藍 郭辦14字回應

2023-12-07 12:43
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜