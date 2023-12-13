衝政黨票 朱韓打團體戰 綠出拒韓牌

國民黨主席朱立倫（右）聯手不分區排名第一韓國瑜（左），要力拚國會單獨過半。(本報資料照片)

2024大選倒數，藍綠白各自衝刺立委選舉政黨票。國民黨 主席朱立倫與不分區名列第一的高雄市前市長韓國瑜 分頭帶隊團體作戰；民進黨 分進合擊，打出「拒韓牌」與「搶救王義川」計畫；民眾黨則由位列不分區第二的前立委黃國昌打頭陣，以空戰模式主打揭弊形象。

國民黨由韓國瑜主攻陸戰穩固基本盤，從中南部往北部再到東部、離島，與不分區名單政治組的謝龍介、柯志恩等人，幾乎全台跑透透，每場造勢賣力助講、金句連發，猛轟民進黨貪汙腐敗，所到之處鐵粉隨行，場面熱烈。

朱立倫則是領兵不分區專業組，透過網路文宣、媒體專訪，凸顯此次國民黨不分區年輕、專業、具有代表的特點，除了與綠白陣營的不分區名單做出區隔，並藉由人選的專業，結合時事議題與總統候選人侯友宜的政見，盼吸引年輕族群及知識選民，帶動整體選票。

民進黨部分，總統候選人賴清德競選總部主線戰場，以「拒絕韓國瑜，團結護國會」為訴求，瞄準的正是韓國瑜為第一位被罷免的直轄市長，也是第一位公然暴力毆打立委同仁的人，藉著對韓的「高仇恨值」衝刺政黨票，並反制藍營。

至於帶有kuso味的「搶救王義川」，則是民進黨另個衝刺政黨票計畫，但民進黨人士也提醒，認為不宜過度輕浮。

民眾黨方面，有「戰神」封號的黃國昌加入之後，近期已可見其砲火威力。尤其值得一提的是，他透過網路開直播，為民眾黨募款並一夜達標，迅速解決競選經費不足的難題。黃國昌近期並加強火力質疑賴清德萬里老家違建爭議，充分展現揭弊形象，也為民眾黨積極拓展票源。