新聞評論／政黨輪替 才能使綠色恐怖停止肆虐

高雄市第六選區立委侯選人郭倍宏11日率競選團隊與支持者，到高雄市政府抗議「市府變競總，政風處變東廠」。(記者宋原彰／攝影)

高雄市府政風處最近被揭發兩起不當監控事件，以查察「賄選」為名，對在野黨總統及立委候選人監控。政風處應監督的是政府公務人員，如今卻扮演對付在野黨的「東廠」，真是角色錯亂。民進黨 面對這種濫權不公，都反控對方是「認知作戰」，甚至以「機密」為由反控爆料者洩密，對遭指摘事項則避而不談。口口聲聲「透明」的蔡政府，可謂把「黑箱」發揮到了極致。

國民黨立委候選人徐巧芯日前因送出20元的重陽壽麵，使她和數名里長遭到調查局以「賄選」名義約談，這明顯在干擾選舉。徐巧芯隨後爆料，高雄市府政風處的機密文件查賄通報，指控補教協會理事長劉秀鳳以70壽宴為名為民眾黨總統候選人柯文哲 造勢涉及「賄選」；但當天柯文哲並未到場，倒是民進黨立委趙天麟等三人出席，為何政風處不說劉秀鳳是為民進黨立委賄選呢？

高雄市府政風處被控不法的另一樁「查察賄選」，則是針對高雄六選區的「喜樂島聯盟」立委候選人郭倍宏進行長時間監控，並將情資送交檢調單位，引發郭倍宏不滿。主要原因是，該選區有民進黨候選人黃捷參選，擔心深綠的郭倍宏瓜分其選票，企圖影響。藍營民代另揭露，檢警調共監控二百多個臉書粉專，其中四成是「常批評政府」的粉專，皆是濫權侵犯民眾政治權利。

蔡政府利用「機密文件」規避監督，早已是常態。如五年前的「拔管案」，當時賴清德內閣的「跨部會拔管會議」，一律以密件處理。再如疫情期間的疫苗採購案黑幕重重，衛福部都以「機密文件不公開」為由回應，把真相鎖在重重迷霧中。

類似機密文件核定浮濫的情況，不斷延續至今。例如，近日傳出觀光 署送交勞動部的「旅宿業開放外籍移工評估報告」，因外媒曾稱蔡政府將開放10萬印度移工，這也列為密件。直到外界質疑，觀光署才說已同意改為「限閱」。外籍移工的開放，決策過程難道不需要開放公眾討論，以昭公信？

選戰開打後，連續有一些「密件」被揭露，證實蔡政府治下的亂象已到無法無天的地步。諸如，潛艦國造案承包商之一的郭璽，在建案期間的錄音被揭露，恐涉不法；但有立委本於職權監督並尋求國際司法協助，卻被執政黨指為「洩密」，甚至攻擊在野黨「扯後腿」，完全顛倒是非。

再如，藍營民代最近根據一份「密件」，指民進黨副總統參選人蕭美琴在擔任駐美代表時與美方貿易代表視訊會議，早知台灣不會被納入「印太經濟架構」（IPEF），但她毫無作為，讓台灣平白開放萊豬、福食，卻換取不到外交或經貿實益。這點，一針戳破了民進黨宣稱「台美關係史上最好」的氣球。

耐人尋味的是，對這些指控，廉政署非但未否認文件真偽，甚至稱這是依法務部指示行事。換言之，這類情況可能普遍存在於各地政風及檢調機關，且大剌剌為之。

可以想見，蔡政府執政的種種濫權不法，包括「密件掩護爭議」、「被揭發後反控認知作戰」、「以司法懲治、恫嚇吹哨者」等，如果民進黨下屆繼續執政，不僅過去的濫權不公案件將石沉大海，它也將食髓知味繼續濫用權力。那麼，無論在野黨或一般民眾要監督民進黨政府，勢必愈加困難，民主制衡也終將淪為空談。

政黨輪替的最大意義，就是要終止不公不義。不僅要消除綠色恐怖，更要防止吹哨者動輒淪為被告，並促使執政者對權力保持謙卑和警惕。蔡政府已濫權八年，民眾要繼續讓它爛下去嗎？（節錄自聯合報社論）