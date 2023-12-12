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新聞眼／政風防貪瀆改查賄 綠濫用國家機器

記者 張議晨

戒嚴時期各機構「人二室」令公務員聞風喪膽，解嚴後，人二轉型成政風，原本「監視」業務轉型成預防公務員貪瀆，但隨著高雄市政風處幾張「查賄」公文外流，美其名是查察賄選，卻無具體賄選事證，反而成了監控候選人的證據；執政黨是否濫用國家機器，先被倒打一巴掌。

高雄市政府政風處對外回應，指查察賄選是依法務部函頒工作綱領進行，蒐報妨害選舉情資及選票維安工作，各縣市皆然，相關情資都移請轄管地檢署參偵，皆為選舉例行業務，並未監控特定單一候選人。

但翻開「政風機構人員設置管理條例 」，政風掌理事項，依法理應針對機構內公務員為之。如今市府政風處跨出府外，「積極」查察在野陣營候選人，甚至連民間社團理事長的壽宴，只因民眾黨總統候選人柯文哲錄影祝壽，就被冠上疑透過餐會幫忙「賄選」，且通報單並無具體賄選事證，還建議檢方可約詢相關證人釐清。

若有賄選情資，就應依法立案偵辦，但通報單內容逾半在描述選情；政風處蒐報賄選情資與市府公務員無關，業務權責畫分不清，若不是公文外流，還不知道原來政風單位查賄如此積極，且按照回應內容「未監控特定單一候選人」，也讓外界質疑恐還有更多候選人受政風監控。

查賄名單上的郭倍宏，曾是海外「黑名單」一員，恐怕沒料到解嚴30多年後，會因投身大選再被監控，甚至選區概況、幹部名單都被查得一清二楚；此事凸顯人二室「幽魂」仍在，只不過當年威權政府早換人當家。

司法政風一條鞭，其業務、人事權由法務部廉政署指導，但政風處仍為市府組織的一員，也需到議會備詢，政風監控府外人士，不是市府一句「政風一條鞭」就能撇清所有責任。

柯文哲

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