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賴：侯友宜複製蔡英文論述 柯：兩岸完全不講話「不對」

記者丘采薇、林銘翰╱台北12日電

國民黨總統候選人侯友宜昨公布國防、外交政見，民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人趙怡翔表示，蔡英文總統已宣布三度調漲軍人薪資，總計超過11%，漲幅比過往兩任總統合計還高，也增加戰鬥加給、擴大發放對象，並首次將義務役薪資調漲至2萬6000元以上，未來賴清德也將會提升軍人薪資福利。

有關國家安全戰略藍圖，趙怡翔表示，民進黨執政早已開始執行。趙怡翔說，侯友宜提到「打造台灣為韌性之島」，幾乎是複製蔡總統去年的國慶演說及美國眾院前議長裴洛西來台時的致詞。

民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，柯文哲的國防主張是備戰而不畏戰、能戰而不求戰，兩岸關係以「台灣自主、兩岸和平」為基本底線，開啟友善對話。

戴于文說，柯文哲主張國防預算應達GDP 3%，並檢討人力密集的戰略觀建軍。

民眾黨總統候選人柯文哲前天說若當選總統，外交軍事將按照蔡總統路線，但是不贊同蔡總統的兩岸關係和內政。他昨表示，2018年美中開始對抗，美國國家戰略已從「脫鉤」改為「風險管理」，台灣對中國大陸完全脫鉤不可能，但完全不來往、不講話「一定不對」，因此在交往過程當中，還是要有風險管理概念。

戴于文表示，對於侯友宜「親中」的立場，民眾普遍仍有疑慮，面對中國的強權威嚇，能否捍衛國家的權益底線，應該是國民黨難解的考題。

柯文哲 侯友宜 賴清德

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