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白批綠新潮流貪腐 列賴清德12護法

記者林銘翰、丘采薇╱台北12日電

民眾黨不分區立委候選人黃國昌昨天指出，民進黨近年腐化速度之快，許多支持者都相當痛心，民進黨主席賴清德上任後，遇到新潮流就不想處理，甚至是包庇縱容；民眾黨還列舉出賴清德的「12護法」，包括前民進黨大老吳乃仁、陸委會主委邱太三、行政院副院長鄭文燦等人。

民眾黨立委陳琬惠、民眾黨不分區立委候選人黃國昌、陳昭姿、許忠信等人昨天舉行「新潮流貪腐集團，賴清德出來面對」記者會。

黃國昌說，賴清德上任民進黨主席後，看似展現與前主席蔡英文不同的標準，但是只要遇到新潮流就不想處理，甚至是包庇縱容。以學倫案為例，新竹市前市長林智堅不是新系成員，就壯士斷腕；再以黑金為例，民進黨中常委黃承國不是新系成員，就積極處理。

黃國昌表示，民眾黨要羅列賴清德的「12護法」，包括吳乃仁、邱太三、鄭文燦、宜蘭市前市長江聰淵、行政院前發言人陳宗彥、台南市議長邱莉莉、民進黨前中執委郭再欽、雲豹能源前董事長賴勁麟、台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌、立法院副院長蔡其昌、陸委會副主委梁文傑，還有立委高嘉瑜的前男友林秉樞。

黃國昌指出，2013年賴清德擔任台南市長，曾為涉及台糖弊案賤賣土地的吳乃仁站到第一線舉行記者會，並以政治生命保證對方的清白，然而吳乃仁最終有罪判決、確定入獄，請問賴清德當初的保證是否還算數，請他出來面對，不要迴避。

黃國昌再指，蔡政府任用涉及關說司法的法務部前部長邱太三擔任陸委會主委，請問賴清德是否認同這樣的標準？

針對黃國昌批民進黨新潮流是貪腐集團，要賴清德出來面對，民進黨發言人林楚茵表示，民眾黨主席柯文哲的愛將、新竹市長高虹安因助理費案涉貪遭起訴，還涉入坐名車跑行程、住豪宅等不當利益，全黨大護貪，請問黃國昌也挺高虹安嗎？

賴清德 民進黨 蔡英文

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