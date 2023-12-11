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柯文哲爆國民黨脫產 朱立倫：別聽黨產會鬼話

台灣新聞組／台北11日電
民眾黨總統候選人柯文哲爆國民黨脫產1.8億台幣。（本報資料照片）
民眾黨總統候選人柯文哲爆國民黨脫產1.8億台幣。（本報資料照片）

總統參選人、民眾黨主席柯文哲10日一早就到彰化縣永靖鄉甘澍宮參訪，他砲打藍綠說，國民黨黨產很容易查，「不要黨政高層吃香喝辣，基層員工都不照顧」，針對民進黨總統參選人賴清德老家違建問題說「錯了，拆掉就好了，一直拗，實在很奇怪」。

針對國民黨黨產問題，柯文哲說，2015年朱立倫當黨主席時，成立三個基金會，加上原來基金會共轉入1億8000萬元台幣（約570萬美元），錢的移動這麼清楚，網路都查得出，不要黨政高層吃香喝辣，基層員工都不照顧，那是不對的。

而被問到民進黨總統參選人賴清德為萬里老家違建落淚的看法，柯文哲說，蘇嘉全屏東農舍也拆掉了，錯的改掉就好，否則給人覺得太傲慢了，何必這樣呢？你說謊在先，一直拗，實在很奇怪，不是好的政治文化。

針對趙少康說，國民黨民調比民眾黨高，柯文哲說「每個人講的聽一聽就好」，而有沒有信心贏賴清德，柯文哲說，還要努力，台灣選舉流動性太大，網路世界興起，很多事都影響民調變化，要有打棒球精神，沒到最後九局下半，裁判沒宣布比賽結束，都要力戰到底。

對於柯文哲指國民黨高層吃香喝辣、朱立倫脫產，朱立倫表示，國民黨本就設有智庫、基金會來研究政策、宣揚理念，這不是轉到私人基金會，而是國民黨合法的基金會，呼籲柯文哲不要聽黨產會的鬼話。

朱立倫指出，大家都知道國民黨窮到每月必須自籌3000萬台幣付黨工薪水跟房租，非常辛苦。這次大選，完全是靠基層黨員與支持者情義相挺，造勢活動都是基層自籌，這是國民黨團結努力的成果，如果民眾黨有天能獲民眾支持，發展組織，也可以有這樣的成果。

國民黨 柯文哲 賴清德

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