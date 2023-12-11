總統大選號次出爐 柯盈1、賴蕭2、侯康3

國民黨正副總統參選人侯友宜（左二）、趙少康（右一）與立委傅崐萁（左）10日在花蓮成立聯合競總，手拉手高喊「凍蒜」，展現團結氣勢。（記者王思慧／攝影）

2024大選進入倒數一個月，中選會今天進行總統參選人號次抽籤，民眾黨柯盈配1號、民進黨 賴蕭配2號、國民黨 侯康配3號。國民黨總統參選人侯友宜 昨天出席花蓮大造勢，台北市長蔣萬安則代表藍營赴高雄出席七場造勢活動掀起「萬安旋風」，與民進黨總統參選人賴清德的五場高雄輔選活動互別苗頭。民眾黨總統參選人柯文哲昨天走訪彰化並開講。

民進黨正副總統參選人賴清德（右）與蕭美琴（左）10日首度在高雄港都合體造勢，還打出高雄「總統百萬票，立委全壘打」的口號。（記者劉學聖／攝影）

民眾黨今由總統候選人柯文哲親自抽籤；民進黨則派出副總統候選人蕭美琴，國民黨侯友宜、趙少康未親自到場，由侯競辦發言人李利貞代表。

總統大選抽籤後，選戰即將進入最後一個月的激烈拚戰。侯友宜昨赴花蓮造勢，花蓮縣長徐榛蔚、立委參選人傅崐萁號召數萬人相挺，侯友宜說，他的原住民名字是「馬耀」，意思是勇士，侯友宜承諾，他當總統後一定為國人開疆闢土，改善花蓮交通困境。

傅崐萁過去曾挺郭台銘選總統，侯今年9月造訪花蓮「破冰」，傅鬆口支持黨提名人；昨天選在高雄市前市長韓國瑜四年前參選總統時的造勢場合－花蓮市六期重畫區舉辦總統、立委參選人聯合競選總部成立大會，展現「花蓮王」驚人動員能力，活動主持人一度喊出「現場有5萬人」。

藍綠昨天在高雄拚場，賴清德連跑五場輔選行程，蔣萬安則出席七場活動，兩人首站都選在深綠的前鎮小港選區，民進黨求固本、國民黨想拔樁。該選區以勞工選票居多，15年來民進黨已四度搶下立委席次，國民黨這次大膽派出「美女刺客」李明璇，翻攪綠營深水區，引起不小漣漪。

蔣萬安高雄輔選首秀為黨籍立委參選人李明璇、鍾易仲、陳美雅、黃柏霖站台，也陪同有機會搶下一席的李眉蓁在左楠眷村拜票，所到之處婆婆媽媽、年輕人爭相合照，有女粉絲更要他留在高雄。

國民黨資深黨工認為蔣萬安頗有前總統馬英九當年「小馬哥」魅力，希望能為藍營帶進婦女、青年及中間選票，蔣萬安昨天走訪旗津「蔣公感恩堂」緬懷先人之舉，更被視為有喚醒藍軍黨魂的作用。

賴清德昨天說，三組正副總統參選人只有「美德配」堅定走出台灣的路，走向世界、創造未來，另兩組不論是談九二共識或主張兩岸一家親，都是一個中國原則，等於放棄主權、民主。賴表示，香港已失去民主自由，「我們不要成為另一個香港」。賴清德指出，國民黨參選人重提服貿協定，台灣應守護主權，不要走回頭路，才能維持兩岸和平與經濟繁榮。