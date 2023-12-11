我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人口普查數據 南加4縣講華語第三多

特斯拉衝銷量 沒降價改推其他優惠 投資人為股價緊盯利潤率

總統大選號次出爐 柯盈1、賴蕭2、侯康3

台灣新聞組／台北11日電
國民黨正副總統參選人侯友宜（左二）、趙少康（右一）與立委傅崐萁（左）10日在花蓮成立聯合競總，手拉手高喊「凍蒜」，展現團結氣勢。（記者王思慧／攝影）
國民黨正副總統參選人侯友宜（左二）、趙少康（右一）與立委傅崐萁（左）10日在花蓮成立聯合競總，手拉手高喊「凍蒜」，展現團結氣勢。（記者王思慧／攝影）

2024大選進入倒數一個月，中選會今天進行總統參選人號次抽籤，民眾黨柯盈配1號、民進黨賴蕭配2號、國民黨侯康配3號。國民黨總統參選人侯友宜昨天出席花蓮大造勢，台北市長蔣萬安則代表藍營赴高雄出席七場造勢活動掀起「萬安旋風」，與民進黨總統參選人賴清德的五場高雄輔選活動互別苗頭。民眾黨總統參選人柯文哲昨天走訪彰化並開講。

民進黨正副總統參選人賴清德（右）與蕭美琴（左）10日首度在高雄港都合體造勢，還打...
民進黨正副總統參選人賴清德（右）與蕭美琴（左）10日首度在高雄港都合體造勢，還打出高雄「總統百萬票，立委全壘打」的口號。（記者劉學聖／攝影）

民眾黨今由總統候選人柯文哲親自抽籤；民進黨則派出副總統候選人蕭美琴，國民黨侯友宜、趙少康未親自到場，由侯競辦發言人李利貞代表。

總統大選抽籤後，選戰即將進入最後一個月的激烈拚戰。侯友宜昨赴花蓮造勢，花蓮縣長徐榛蔚、立委參選人傅崐萁號召數萬人相挺，侯友宜說，他的原住民名字是「馬耀」，意思是勇士，侯友宜承諾，他當總統後一定為國人開疆闢土，改善花蓮交通困境。

傅崐萁過去曾挺郭台銘選總統，侯今年9月造訪花蓮「破冰」，傅鬆口支持黨提名人；昨天選在高雄市前市長韓國瑜四年前參選總統時的造勢場合－花蓮市六期重畫區舉辦總統、立委參選人聯合競選總部成立大會，展現「花蓮王」驚人動員能力，活動主持人一度喊出「現場有5萬人」。

藍綠昨天在高雄拚場，賴清德連跑五場輔選行程，蔣萬安則出席七場活動，兩人首站都選在深綠的前鎮小港選區，民進黨求固本、國民黨想拔樁。該選區以勞工選票居多，15年來民進黨已四度搶下立委席次，國民黨這次大膽派出「美女刺客」李明璇，翻攪綠營深水區，引起不小漣漪。

蔣萬安高雄輔選首秀為黨籍立委參選人李明璇、鍾易仲、陳美雅、黃柏霖站台，也陪同有機會搶下一席的李眉蓁在左楠眷村拜票，所到之處婆婆媽媽、年輕人爭相合照，有女粉絲更要他留在高雄。

國民黨資深黨工認為蔣萬安頗有前總統馬英九當年「小馬哥」魅力，希望能為藍營帶進婦女、青年及中間選票，蔣萬安昨天走訪旗津「蔣公感恩堂」緬懷先人之舉，更被視為有喚醒藍軍黨魂的作用。

賴清德昨天說，三組正副總統參選人只有「美德配」堅定走出台灣的路，走向世界、創造未來，另兩組不論是談九二共識或主張兩岸一家親，都是一個中國原則，等於放棄主權、民主。賴表示，香港已失去民主自由，「我們不要成為另一個香港」。賴清德指出，國民黨參選人重提服貿協定，台灣應守護主權，不要走回頭路，才能維持兩岸和平與經濟繁榮。

國民黨 侯友宜 民進黨

上一則

蔣萬安首度赴高雄輔選 高人氣颳旋風「感受民眾熱情」

下一則

中國男造偽台幣 郵寄給台女到娃娃機店洗真幣

延伸閱讀

賴清德：要做世界的台灣 而非中國的台灣

賴清德：要做世界的台灣 而非中國的台灣
賴清德放下偶包唱唱跳跳 力挺7連霸林岱樺

賴清德放下偶包唱唱跳跳 力挺7連霸林岱樺
侯友宜、傅崐萁破冰 兩人互相稱讚拉抬聲勢

侯友宜、傅崐萁破冰 兩人互相稱讚拉抬聲勢
美麗島事件44周年 賴清德：盡最大力量團結台灣社會

美麗島事件44周年 賴清德：盡最大力量團結台灣社會

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30

超人氣

更多 >
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」

不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對
英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚