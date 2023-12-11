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黑白集／老家違建硬拗 賴清德還奢談公平

黑白集
民進黨總統參選人賴清德表示，萬里老家有繳稅，不知為何新北市府說查不到。（本報系資料照片）
民進黨總統參選人賴清德表示，萬里老家有繳稅，不知為何新北市府說查不到。（本報系資料照片）

賴清德老家被爆違建已三個月，他無意拆除，也仍抗拒納稅。近日他談到老家哽咽落淚，說「我們真的有繳稅」，不曉得新北市府為何查不到。他稱，他不要特別待遇，只要「公平」就好。

跟賴清德討論公平，並不是容易的事。新北市府翻箱倒櫃找出幾十年的紀錄，確認賴家35年前繳過「田賦」，但未交過房屋稅和地價稅。直到最近在稅捐處催繳下，賴清德才補繳了過去漏交的地價稅，總計不到1萬元台幣。金額這麼少，因為根據稅捐稽徵法，只能回溯五年。

但賴清德仍在房屋稅上不斷糾結、喊冤，談到母親和老家潸然落淚。事實上，根據航照圖，他老家改建成今天模樣是在2003年，當時賴清德已是堂堂立委，新北市長（當時為台北縣）則是蘇貞昌。這房子從工寮變成違建透天厝，從未繳納房地稅，應與中央和北縣都是綠色執政有關。一放水，眨眼就過了20年。

所以，人們現在要討論的，是賴清德的眼淚和記憶？還是要看著一個奇特的違建活生生被正當化、合法化？別人的違建都該拆，唯獨賴家違建是珍貴文化遺產。市井小民的破屋都須乖乖繳稅，但副總統30多年未納稅的老家，連追溯五年都不行？

跟賴清德討論公平是很累的事，因為一直在原地打轉。我們繳稅，他不繳；萬一他當上總統，人民要向誰問公平？

賴清德

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