我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉衝銷量 沒降價改推其他優惠 投資人為股價緊盯利潤率

北加灣區擬推「1交通卡」無限搭乘 8日起金山加大員工可試用

北市府員工評比 蔣萬安人緣比柯文哲好

記者林麗玉／台北11日電
台北市長蔣萬安上任將滿一年，調查市府員工滿意度出爐，蔣萬安「府內人緣比柯文哲好，但表現被認為比柯差」。（本報資料照片）
台北市長蔣萬安上任將滿一年，調查市府員工滿意度出爐，蔣萬安「府內人緣比柯文哲好，但表現被認為比柯差」。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安上任將滿一年，調查市府員工滿意度出爐，蔣萬安獲71.72分，只贏前市長柯文哲任內最低2016年的69.53分，但蔣團隊一級主管的員工滿意度，整體比柯團隊好。綠營議員林延鳳說，代表蔣萬安「府內人緣比柯文哲好，但表現被認為比柯差」；藍營議員秦慧珠說，代表蔣施政是溫和穩健成長；白營議員陳宥丞、黃瀞瑩說，常有公務員抱怨「議而不決」，應思考怎麼做才能有所改變。

市府副發言人李政軒回應，蔣上任以來，市府團隊注重實事求是、面對解決問題，積極處理各項長期留下來的市政挑戰，今年大巨蛋啟用、主辦亞錦賽就是其中一例；施政第一年要替未來四年、中長期重要政策與建設立下基礎。

議員林延鳳調閱市政府員工對於施政的滿意度調查結果，蔣萬安在個人領導滿意度與評分面向，與去年相比雙雙小跌，滿意度為56.46%，雖比去年柯市府時期下跌1.29個百分點，卻比柯任內年平均54.35%還高，至於表現評分是71.72分。

針對局處首長的評價，員工對市府一級主管的滿意度60.61%，比去年小升0.02個百分點，贏過柯市府任內除2015年高點78.41%外的任一年度；表現評分71.39分，創下調查九年以來新低。

林延鳳說，蔣萬安雖不像柯「酷吏」般令人討厭，但有「小孩開大車」不懂市政的印象，應該反省為何表現會被認為比「整天喊撤換人、每天晨會罵人」的柯文哲還差。

不過國民黨議員秦慧珠認為，員工對長官的滿意度不僅有能力，還有首長做事方法、態度等，市府同仁對蔣滿意度是及格；尤其是第一年的能力表現都超過70分，外部民調整體表現也愈來愈好。

民眾黨議員黃瀞瑩認為，內部公務員常常抱怨「議而不決」，行政效率降低；陳宥丞也表示，蔣對許多政策議案都是研議溝通，上任快滿一年，第三副市長還沒補齊。

柯文哲 民調 國民黨

上一則

內參民調贏侯康 學者：柯文哲防棄保策略

下一則

黑白集／老家違建硬拗 賴清德還奢談公平

延伸閱讀

變色龍柯文哲會是台版安哲秀？

變色龍柯文哲會是台版安哲秀？
台灣總統候選人抽籤結果出爐：柯1號、賴2號、侯3號

台灣總統候選人抽籤結果出爐：柯1號、賴2號、侯3號
台灣總統大選倒數34天 侯賴廝殺、邊緣化柯

台灣總統大選倒數34天 侯賴廝殺、邊緣化柯
觀察站／棄保蠢蠢欲動 未來一周關鍵

觀察站／棄保蠢蠢欲動 未來一周關鍵

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30

超人氣

更多 >
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」

不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對
英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚