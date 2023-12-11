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蔣萬安首度赴高雄輔選 高人氣颳旋風「感受民眾熱情」

記者宋原彰、王勇超、卜敏正／高雄11日電
台北市長蔣萬安10日到高雄輔選，首站到旗津為立委參選人李明璇拉抬聲勢，受到支持者熱情歡迎。（記者卜敏正／攝影）
台北市長蔣萬安10日到高雄輔選，首站到旗津為立委參選人李明璇拉抬聲勢，受到支持者熱情歡迎。（記者卜敏正／攝影）

台北市長蔣萬安昨首度到高雄為黨籍立委參選人造勢，直言感受到高雄人滿滿熱情與人情味，就像太陽一樣溫暖，他還看到大家對改變的渴望，強調這次選舉不僅總統、副總統重要，立委選舉也重要，一定要讓優秀年輕的新血進入立法院。

民進黨揚言高雄立委選舉「八仙過海」八席全上，但昨天蔣萬安高雄行受到支持者熱烈歡迎，國民黨高雄市黨部主委黃昭順說，蔣萬安到高雄輔選為選情大加分，她有信心國民黨在高雄要拿下四席立委。

蔣萬安昨高雄輔選首站到旗津為立委參選人李明璇造勢，許多婆婆媽媽及年輕人爭相要求合影、簽名，蔣萬安來者不拒，笑著說「感受到高雄人熱情」。

蔣萬安接著到鳳山替立委參選人鍾易仲站台，他說當地陸軍官校明年建校100周年，國民黨的精神要繼續延續下去。

蔣萬安說，陪立委參選人黃柏霖大進場時，群眾緊抓他的手、看著他的眼，他知道大家對改變的渴望、對柏霖進立院的期待。現場有群眾大喊「留下來」，蔣說，他想留下來，但「我太太會很緊張。」引來支持者大笑。他陪立委參選人陳美雅到市場拜票，不少攤商熱情上前打招呼，讓藍營基層士氣大振。

顏值高、親和力佳的蔣萬安是藍營明日之星，港都昨颳起「萬安旋風」，蔣萬安也幫國民黨爭取到向來欠缺的「三張票」：年輕票、女性票、中間選票。

一天超過七場活動、數百人爭相握手，蔣萬安的雙手也被抓傷，但這些傷痕無疑是台北市長在高雄受歡迎的「勳章」，不但有女選民直率大喊「我好愛你」，還有民眾沒預期會見到蔣，大老遠高喊「國民黨加油、蔣萬安加油」，讓蔣發自內心說「我好喜歡高雄」。

「萬安旋風」讓綠油油的高雄掀起一波波藍色漣漪，但這波漣漪能持續多久？能否擴散到其他藍營參選人身上？恐怕連蔣萬安自己也很好奇。

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