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藍白分手後 黃呂錦茹：藍軍士氣回流..北市坐5席望8

記者林麗玉／台北11日電
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹11日接受媒體人王淺秋廣播專訪分析選情。(取材自直播)
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹11日接受媒體人王淺秋廣播專訪分析選情。(取材自直播)

2024選戰倒數32天，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今接受媒體人王淺秋廣播專訪分析選情。黃呂錦茹透露，台北市8區區域立委選情，國民黨穩拿5席，甚至可帶動國民黨侯友宜的大選選情。黃呂說，尤其藍白分手後，國民黨支持者回流，因之前許多基層說不管侯柯、或柯侯配，很多人會不投，但藍白分手後，台北市國民黨士氣都起來了。

對於國民黨5席區域立委，黃呂錦茹說，目前士林北投選區差距很近，過去內部民調張斯綱跟吳思瑤民調就是正負3%差距，不過侯漢廷出來選，現在差距約7至8％，估侯漢廷最多會拿到10%的選票，呈現兩強一弱局勢，所以接下來的選戰策略就是要告訴支持者，「如果大家藍軍不合，就是保送吳思瑤」。

另外，中正萬華選區，國民黨鍾小平民調還是有差距一點，黃呂也透露就是仇恨值太高，最重要是萬華區的選拿不到，中正區有稍微贏一點，約落後6個百分點，于美人與鍾小平兩人民調拉得很近，大約1%左右，可能互相分票。

至於大同士林的游淑慧對戰民進黨王世堅，黃呂說，這區是台北市最綠的選區，一開始游淑慧民調有落後到35%左右，不過現在每個月有成長9％，游淑慧繼續拚選戰還是會獲得選民認同，現在差距約還有差距十幾趴，國民黨還繼續拚這區，「盤會不會翻，還有很大變數。」

黃呂錦茹也舉內湖南港選區為例，過去民進黨高嘉瑜吸引許多年輕選票，不過國民黨本周最後一次民調，發現李彥秀的中間選民也回來了，年輕選民也增加很快，尤其李彥秀在20至39歲，有拿到2/3的選票，過去年輕選票集中在高嘉瑜，但現在對高嘉瑜刻意切割，讓中間選民失望，選票就回流藍營。

黃呂說，國民黨當然希望台北市八席全上，所以現在還要繼續努力。

國民黨 民調 民進黨

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