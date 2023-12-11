藍白分手後 黃呂錦茹：藍軍士氣回流..北市坐5席望8

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹11日接受媒體人王淺秋廣播專訪分析選情。(取材自直播)

2024選戰倒數32天，國民黨 台北市黨部主委黃呂錦茹今接受媒體人王淺秋廣播專訪分析選情。黃呂錦茹透露，台北市8區區域立委選情，國民黨穩拿5席，甚至可帶動國民黨侯友宜的大選選情。黃呂說，尤其藍白分手後，國民黨支持者回流，因之前許多基層說不管侯柯、或柯侯配，很多人會不投，但藍白分手後，台北市國民黨士氣都起來了。

對於國民黨5席區域立委，黃呂錦茹說，目前士林北投選區差距很近，過去內部民調 張斯綱跟吳思瑤民調就是正負3%差距，不過侯漢廷出來選，現在差距約7至8％，估侯漢廷最多會拿到10%的選票，呈現兩強一弱局勢，所以接下來的選戰策略就是要告訴支持者，「如果大家藍軍不合，就是保送吳思瑤」。

另外，中正萬華選區，國民黨鍾小平民調還是有差距一點，黃呂也透露就是仇恨值太高，最重要是萬華區的選拿不到，中正區有稍微贏一點，約落後6個百分點，于美人與鍾小平兩人民調拉得很近，大約1%左右，可能互相分票。

至於大同士林的游淑慧對戰民進黨 王世堅，黃呂說，這區是台北市最綠的選區，一開始游淑慧民調有落後到35%左右，不過現在每個月有成長9％，游淑慧繼續拚選戰還是會獲得選民認同，現在差距約還有差距十幾趴，國民黨還繼續拚這區，「盤會不會翻，還有很大變數。」

黃呂錦茹也舉內湖南港選區為例，過去民進黨高嘉瑜吸引許多年輕選票，不過國民黨本周最後一次民調，發現李彥秀的中間選民也回來了，年輕選民也增加很快，尤其李彥秀在20至39歲，有拿到2/3的選票，過去年輕選票集中在高嘉瑜，但現在對高嘉瑜刻意切割，讓中間選民失望，選票就回流藍營。

黃呂說，國民黨當然希望台北市八席全上，所以現在還要繼續努力。