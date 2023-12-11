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聲援北一女師 韓國瑜：要斷中華文化 先拆台南孔廟

台灣新聞組／台南11日電
韓國瑜（前排左）為國民黨台南第三選區立委參選人姚正玉成立競選總部站台。(記者鄭惠仁／攝影)
韓國瑜（前排左）為國民黨台南第三選區立委參選人姚正玉成立競選總部站台。(記者鄭惠仁／攝影)

國民黨台南第三選區立委參選人姚正玉昨成立與侯友宜聯合競選總部，黨籍不分區立委列第一名的韓國瑜到場站台，聲援北一女教師區桂芝批一○八課綱，韓說，如果要把中華文化的根切掉，先拆掉明朝就建立的台南孔廟，那下一代要如何教育？要放入什麼文化？

包括國民黨秘書長黃健庭、黨籍不分區立委參選人謝龍介、多名黨籍南市議員昨都站台，韓國瑜壓軸上台致詞，一開口直言，很多人說姚正玉不會選上，「也不管學歷、經歷、理想、能力，如果民進黨提名就一定上，國民黨就不會上，但我2018年在高雄選市長，民心思變，怎麼不會上？」

韓國瑜指出，台灣社會風氣已不一樣，北一女中老師區桂芝這在被網軍出征，但如果中華文化的根要切斷，那全台最重要孔廟在台南，明朝就建立，清朝時全台考試都要來孔廟，先拆掉孔廟；韓認為，孔老夫子影響2500年，所以為何人與人之間充滿情感，修身、齊家、治國、平天下從小就在中華文化基礎起來，最重要的儒家、佛家、道家文化都在台灣，直系血脈也住台灣。

韓國瑜認為，「現在要把中華文化的根切斷，下一代要如何教育？他們思想是什麼？要放入什麼文化？」

韓國瑜也說，台南這土地挖3公尺都是綠色，因37年前民進黨成立時，台南人是出錢出力最多，當時國民黨貪汙腐敗，連他自己第1次都投票都投民進黨，「不過37年過去了，如果你們覺得，民進黨跟以前一樣清廉勤政愛鄉土，就繼續投，如果已經變貪汙、腐敗、愛金錢，要懲罰，絕對不能投 ，如果還是投綠，那民主價值在哪？」「台南人已不欠民進黨，希望中華文化的根在台南源遠流長」。

國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，「 窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，孩子是國家未來、教育是國之根本，一○八課綱削弱基礎科學，大學教授更反映現在大一生程度就像高一生，台灣以科技立國，民進黨卻削弱理工教育，未來台灣如何與國際匹配，根本傷害台灣的競爭力。

國民黨立委李德維認為，課綱議題可能會持續發酵，未來的選戰策略不會僅止於「去中化」爭議的討論，而是凸顯民進黨政府的意識形態，導致學生在文字運用能力的弱化，以防民進黨帶風向又拉回抗中老路。

針對新課綱爭議，民進黨副總統參選人蕭美琴昨到高雄輔選時指出，「其實課綱要活化，讓我們有更多面臨現代的工具，包含科技的工具及如何增進知識、面對世界，看到台灣很多年輕人在世界有很好的表現，讓我們繼續為這些年輕人鼓勵。」

民進黨 國民黨 韓國瑜

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