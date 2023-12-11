聲援北一女師 韓國瑜：要斷中華文化 先拆台南孔廟

韓國瑜（前排左）為國民黨台南第三選區立委參選人姚正玉成立競選總部站台。(記者鄭惠仁／攝影)

國民黨 台南第三選區立委參選人姚正玉昨成立與侯友宜聯合競選總部，黨籍不分區立委列第一名的韓國瑜 到場站台，聲援北一女教師區桂芝批一○八課綱，韓說，如果要把中華文化的根切掉，先拆掉明朝就建立的台南孔廟，那下一代要如何教育？要放入什麼文化？

包括國民黨秘書長黃健庭、黨籍不分區立委參選人謝龍介、多名黨籍南市議員昨都站台，韓國瑜壓軸上台致詞，一開口直言，很多人說姚正玉不會選上，「也不管學歷、經歷、理想、能力，如果民進黨 提名就一定上，國民黨就不會上，但我2018年在高雄選市長，民心思變，怎麼不會上？」

韓國瑜指出，台灣社會風氣已不一樣，北一女中老師區桂芝這在被網軍出征，但如果中華文化的根要切斷，那全台最重要孔廟在台南，明朝就建立，清朝時全台考試都要來孔廟，先拆掉孔廟；韓認為，孔老夫子影響2500年，所以為何人與人之間充滿情感，修身、齊家、治國、平天下從小就在中華文化基礎起來，最重要的儒家、佛家、道家文化都在台灣，直系血脈也住台灣。

韓國瑜認為，「現在要把中華文化的根切斷，下一代要如何教育？他們思想是什麼？要放入什麼文化？」

韓國瑜也說，台南這土地挖3公尺都是綠色，因37年前民進黨成立時，台南人是出錢出力最多，當時國民黨貪汙腐敗，連他自己第1次都投票都投民進黨，「不過37年過去了，如果你們覺得，民進黨跟以前一樣清廉勤政愛鄉土，就繼續投，如果已經變貪汙、腐敗、愛金錢，要懲罰，絕對不能投 ，如果還是投綠，那民主價值在哪？」「台南人已不欠民進黨，希望中華文化的根在台南源遠流長」。

國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，「 窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，孩子是國家未來、教育是國之根本，一○八課綱削弱基礎科學，大學教授更反映現在大一生程度就像高一生，台灣以科技立國，民進黨卻削弱理工教育，未來台灣如何與國際匹配，根本傷害台灣的競爭力。

國民黨立委李德維認為，課綱議題可能會持續發酵，未來的選戰策略不會僅止於「去中化」爭議的討論，而是凸顯民進黨政府的意識形態，導致學生在文字運用能力的弱化，以防民進黨帶風向又拉回抗中老路。

針對新課綱爭議，民進黨副總統參選人蕭美琴昨到高雄輔選時指出，「其實課綱要活化，讓我們有更多面臨現代的工具，包含科技的工具及如何增進知識、面對世界，看到台灣很多年輕人在世界有很好的表現，讓我們繼續為這些年輕人鼓勵。」