內參民調贏侯康 學者：柯文哲防棄保策略

民眾黨總統參選人柯文哲（右）、柯文哲競選總幹事黃珊珊（左）。(本報資料照片)

民眾黨總統參選人柯文哲 競選總幹事黃珊珊公布內參民調 ，民進黨賴蕭配29.9％，民眾黨柯盈配27.6％，國民黨 侯康配24.3％。政治學者認為，民眾黨內參民調與各界公布民調差異極大，如果沒有詳細資訊，難以說服選民，只會被認為是擔憂遭到棄保的選戰策略，成效不大，甚至可能會出現反效果。

成大政治系副教授王靖興表示，民眾黨內參民調與外界差異甚大，既然要公布民調，便不應只是公布數字，而是要公布加權方式、母體、如何執行、篩選，透明化內容，才有說服力，目前沒有詳盡資訊，可能會讓外界懷疑，要相信較為困難。

王靖興指出，柯陣營公布民調，可能是擔憂柯文哲被棄保，希望拉抬自己，讓選民認為柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜仍在伯仲之間，避免非綠選民將票集中投給較有希望勝選的侯友宜。

王靖興說，這種作法太過刻意，民眾黨民調與外界民調差太多，會令人覺得只是選戰策略。柯文哲總是強調自己理性科學，不應說自己在不同的時間點，對民調有不同看法，背後延伸出的就是會讓人懷疑柯文哲沒有如自己說所的這麼有原則。

文化大學政治系教授鄭子真指出，過往內參民調較為準確，但這次選戰經過藍白合角力，使一般選民認為各陣營都會放出對己方較為有利的民調，大多數民眾對內參民調已喪失信任。

鄭子真說，如果政黨公布內參民調，希望讓外界看到漂亮數字，那麼做民調時，就可能會挑選對象，尋找較為可能支持自己的對象。

鄭子真指出，從現在的情勢來看，柯文哲新聞很少，又沒有錢，只能打空戰爭取版面，這份民調是戰略之一，目的是重回競爭行列。這樣做的效果可能不佳，目前看來最後支持柯文哲的就是柯粉，放出這樣的內參民調，也很難影響藍綠選民，改變藍綠對決的現況。