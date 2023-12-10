評立委選情 游盈隆：民進黨「中輸」可能性較大 視1關鍵決定

游盈隆說，視賴蕭配氣勢強弱，決定民進黨立委席次流失的程度。圖為民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴。（本報資料照片）

台灣民意基金會董事長游盈隆10日在臉書評論2024立委選舉的動向，他表示，今年總統選情普遍感覺較冷，立委選情更冷。一般說來，選情冷對現任者較有利，但在某些特殊情況下，並非如此。

游盈隆表示，以今年來說，完全執政的民進黨 面臨8年魔咒的試煉，總統與立委選情壓力格外沉重。暫且不論總統選情，民進黨立委選情全面拉警報是遲早的事情，這主要是4個因素造成。

他說，首先，民進黨完全執政近8年，最新全國性民調 顯示，近6成選民不滿意其整體執政表現，強烈不滿意的甚至高達3成。

第二，總統選舉藍白共推候選人雖失敗，但立委選舉方面，卻因民眾黨區域立委只提10席，藍白支持者可能在大多數選區合流，嚴重威脅民進黨現任立委；游盈隆表示，當然，這還要看藍白在總統選舉競爭中是否嚴重翻臉而定。

游盈隆表示，第三，2022地方選舉結果的後續影響深遠。因為國民黨 大勝，在4都10縣市地盤上，占據相對地方執政優勢，這種「反執政黨的選戰動能」一旦捲起，轄區內民進黨立委選情必將首當其衝。

游盈隆說，第四，2020年乘著蔡英文總統選戰氣勢第一次當選的民進黨11席立委，都應嚴加戒備；俗話說，「海水退了，誰有沒有穿褲子，都看得很清楚」。過去4年立委問政表現好的比較沒問題，表現較差的只能剉咧等。

游盈隆表示，民進黨本是選舉起家的政黨，照理說，兵來將擋，水來土掩，看事辦事，本來也不是問題；但如今執政久了，不論是心態上、體態上或反應上，都不像過去那麼快、那麼靈活、那麼到位，也是不爭的事實。

整體來說，2024總統與立委選舉，民進黨要贏得總統大選，基本上問題不大；游盈隆表示，但要國會過半，再度完全執政，就顯得困難重重。民進黨內有識之士都心知肚明。問題是區域加不分區究竟會流失幾席？

游盈隆說，他有一個大略的估計：丟5到9席算小輸、丟10到14席算中輸、丟15席以上就是大輸。目前看來「中輸」可能性較大，未來仍需視賴蕭配氣勢強弱，決定立委席次流失的程度。

游盈隆說，2024立委選舉已進行到最後階段，從各種跡象看，3黨不過半的可能性最大，但究竟那一黨將成國會最大黨？還在未定之天。唯一可確定的是，民眾黨將成為擁有關鍵少數席次的政黨。