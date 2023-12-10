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清大生與趙少康座談借不到場地 趙批綠把政治搞進校園

台灣新聞組／台北10日電
國民黨副總統參選人趙少康表示，「民進黨已把政治搞進校園」。（記者黃仲裕／攝影）
國民黨副總統參選人趙少康表示，「民進黨已把政治搞進校園」。（記者黃仲裕／攝影）

清華大學國際關係課程學生自主學習小組近期主辦「2024副總統參選人X新竹青年」兩岸與外交政策系列座談會，卻遭校方以行政中立等原因拒借場地，11日晚間國民黨副總統參選人趙少康場次確定取消，主辦學生委曲又無奈，大嘆政治壓力狂襲而來，確實也上了一堂寶貴的政治課。

本報系聯合報報導，趙少康不滿表示，「民進黨已把政治搞進校園」。民進黨副總統參選人蕭美琴昨對此表示，每個學校都有規範、他們也尊重規畫，先前她到其他縣市，也有學校不方便入內，但都相互尊重，她相信一定有其他有創意方式跟新世代年輕學生互動方式，希望能尊重各校規畫。

台北中國時報報導，清華大學主辦學生指出，舉辦這場青年座談只是很單純的學術雙向溝通與探討，且每個政黨都邀請，毫無顏色與立場；過去清交大曾舉辦前總統馬英九座談會，盛況空前，學生們對這樣的座談也很期待，才會興起舉辦念頭。

主辦學生還原過程，一開始規畫在清大舉辦，並依據《選罷法》在投票前28天（12月15日）前舉辦，但校方說今年9月後就無法舉辦相關活動，之後轉向民間商旅飯店、竹科內的生活館及陽明交大等洽詢場地，8日下午被告知拒借，因趙少康場次是12月11日，時間太緊迫，只好取消。

主辦學生說，納悶的是，原本對方可出借場地，卻紛紛在一、兩天後反悔說因規定無法接受相關活動，讓人無法接受，明明是單純學術座談，還是硬生生被沒收了，懷疑政治力干涉。

趙少康說，聽到學生借場地受阻、疲於奔命，心裡很難過，大學生關心政治、民主是好事，應該鼓勵，而且清大原本不是只邀請他，也注意到要平衡，有邀請民進黨副總統參選人蕭美琴，卻受到阻擋。

趙少康 民進黨 馬英九

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