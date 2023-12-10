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課綱爭議 侯友宜籲賴清德：勿操作世代對立

記者屈彥辰、林佳彣、洪子凱／台北10日電
國民黨總統參選人侯友宜（圖）表示，課綱問題不應被簡化成為何要讀文言文，他呼籲民進黨總統參選人賴清德不要為了選舉，忙著操作世代對立。（記者林俊良／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（圖）表示，課綱問題不應被簡化成為何要讀文言文，他呼籲民進黨總統參選人賴清德不要為了選舉，忙著操作世代對立。（記者林俊良／攝影）

針對108課綱爭議，國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，課綱問題不應被簡化成為何要讀文言文，他呼籲民進黨總統參選人賴清德不要迴避，更不要為了選舉，忙著操作世代對立，無視師生、產學界的心聲，甚至由執政黨高官、政要帶頭，口誅筆伐一名提出個人看法的國文老師。

侯友宜表示，新課綱不僅是古文到底該有多少問題，而是這樣的課綱，是不是也讓包括理化在內，所有基礎學科不斷地弱化、但升學壓力卻依舊存在？這應該是問題核心，不應被簡化成「為什麼要讀文言文？」

侯友宜說，政府如果不能解決問題，只會解決提出問題的人，將人民的意見，視為豺狼虎豹，缺乏自省能力，這不就是「士大夫之無恥，是謂國恥」，民進黨政府，正在如實地演繹中。

對於國文老師區桂芝批108課綱是「無恥課綱」引發爭議，北一女校方昨首次回應，校園言論自由，尊重每位師生發言，沒有預設立場。有學生說，老師上課還是會補充，就包括顧炎武的「廉恥」一文，古文如果真讀懂，其實很有趣且有成就感。

北一女昨逢校慶，大批校友返校，已大三的范姓校友說，現代文形容詞太多，有時更讓人看不懂，閱讀更費時；古文剛開始理解需花點時間，但看懂後就會覺得很有趣，早期文章中的很多觀念值得當代人學習。

留日的陳姓校友說，他是高中108課綱的第一屆，不單國文，歷史也刪掉很多中國歷史，很多老師當時就認為她們這一屆會「學得很片面、零散」，缺少歷史架構。

不過，在新北執教逾十年的江姓國文老師表示，文言文是學生奠基語文能力的媒介，不應該拿來背誦。她不認為降低文言文比例會很困擾，以前30篇教不完，現在15篇，還有時間訓練學生作文或混合題。新課綱考試靈活，注重邏輯思考、應用，她若認為有些文言文是學生非知道不可的，就會補充介紹。

侯友宜 民進黨 賴清德

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